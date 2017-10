Mai multe ONG-uri reclama Antena 3 la CNA din cauza atacurilor lansate de postul TV la adresa organizatiilor "din reteaua Soros"

Sesizarea prezentata joi de ActiveWatch:Postul Antena 3 - incalcari ale prevederilor Codului de reglementare a continutului audiovizualActiveWatch in calitatea sa de organizatie care apara dreptul la libertatea de exprimare si informare corecta, formuleaza prezenta sesizare privind editia din 24 octombrie 2017 a emisiunii Sinteza Zilei (difuzata de postul Antena 3), pentru identificarea si sanctionarea unor posibile abateri de la prevederile Deciziei 220/2011 ¬ actualizata in martie 2017.Va aducem la cunostinta ca in seara zilei de 24 octombrie 2017, in cadrul emisiunii Sinteza Zilei, realizatorii si invitatii au analizat si dezbatut existenta unei "campanii de denigrare" a tarii, campanie organizata si derulata de mai multe organizatii neguvernamentale, identificate de realizatori ca fiind parte din "reteaua Soros".Pe parcursul intregii emisiuni, moderatorul si invitatii au transmis si corelat informatii in masura sa induca ideea unui pericol public iminent reprezentat de organizatiile neguvernamentale, atat in ceea ce priveste "imaginea externa a Romaniei", cat si ordinea publica si de stat. Redam doar cateva titluri de insotire, auto-explicative: "Campanie mondiala de denigrare a Romaniei", "Cine coordoneaza campania impotriva Romaniei", "Noul brand de tara: Romania corupta", "Cine finanteaza campania de denigrare a Romaniei", "Cine profita de pe urma dezastrului de imagine a Romaniei" sau "Noi dezvaluiri incendiare! Legatura incredibila Soros - Romania".De asemenea, in cadrul aceleasi emisiuni au fost nominalizati mai multi membri ai unor organizatii neguvernamentale in calitate de beneficiari exclusivi ai unor finantari din partea fundatiilor Soros, cu scopul de a denigra imaginea Romaniei si pentru a destabiliza ordinea democratica. Informatiile si opiniile pe marginea acestui subiect au fost insotite de titluri precum ¬I-am prins! Oamenii sistemului, dezlantuiti¬ sau ¬Lista propagandistilor, dezvaluiri uluitoare¬.Registrul narativ a fost construit exclusiv pe o serie de corelatii care nu au baza factuala si nici nu au oferit publicului o imagine asupra impactului pe care l-ar fi avut presupusele ¬campanii de denigrare¬ asupra ordinii democratice din Romania. Mai mult, informatiile suport, utilizate de realizatori pentru a-si proba ipoteza, au fost extrase si extrapolate din experientele altor state decat Romania, din surse media si politice care ar fi putut fi prezentate cu precautie.Precizam ca in cadrul emisiunii nu a fost prezentat nici un punct de vedere al organizatiilor sau persoanelor vizate in dezbatere si nici nu a fost specificat daca persoanele respective au fost contactate pentru a oferi un punct de vedere.Cunoscand si respectand caracterul inviolabil al libertatii de exprimare si al dreptului la informare corecta, dar si importanta mass media in dezbaterea unor subiecte de interes public, consideram ca in cadrul emisiunii Sinteza Zilei din 24 octombrie au fost incalcate urmatoarele prevederi din Decizia 220/2011:ART. 32(1) Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei-credinte, in scopul de a vatama sau de a pagubi pe altul ori profitand de ignoranta sau de buna-credinta a persoanelor.ART. 40(1) In virtutea dreptului la propria imagine, in cazul in care in programele audiovizuale se aduc acuzatii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie sustinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate si invitate sa intervina pentru a-si exprima punctul de vedere. In situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactata prin incercari repetate, trebuie precizat acest fapt.(2) In cazul in care acuzatiile prevazute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie sa respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune conditii nediscriminatorii de exprimare pana la finalul aceluiasi program in cadrul caruia s-au facut acuzatiile. In situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.ART. 64(1) In virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii deservicii media audiovizuale trebuie sa respecte urmatoarele principii:a) asigurarea unei distinctii clare intre fapte si opinii;#M4b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment sa fie corecta, verificata si prezentata in mod impartial si cu buna-credinta.ART. 65In emisiunile de stiri si dezbateri, radiodifuzorii trebuie sa respecte urmatoarele reguli:b) intre subiectul tratat si imaginile ce insotesc comentariul sa existe oconexiune reala;ART. 66In programele de stiri si dezbateri informarea in probleme de interes public, de natura politica, economica, sociala sau culturala, trebuie asigurate impartialitatea si echilibrul si sa fie favorizata libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate in opozitie, in perioada in care problemele sunt in dezbatere publica.Solicitam Consiliului National al Audiovizualului sa analizeze aspectele sesizate si, in situatia incadrarii acestora ca fiind temeinice, sa aplice sanctiunile prevazute de lege.ActiveWatch si organizatiile semnatare recunosc si fac apel la rolul Consiliului National al Audiovizualului de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul comunicarii audiovizuale.Organizatii semnatare:Asociatia ActiveWatchAsociatia Funky CitizensExpert ForumInitiativa RomaniaCentrul de Resurse pentru participare publicaCenter for Advanced Research in Management and Applied Ethics