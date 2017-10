Senatul adopta propunerea legislativa de modificare a Legii Agerpres, acuzata ca politizeaza conducerea agentiei

In favoarea proiectului au votat 64 de senatori, 16 au fost impotriva si 27 s-au abtinut, potrivit agentiei nationale de presa.Proiectul va fi dezbatut si votat de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional.Proiectul de lege a fost initiat de senatorii PSD Lucian Romascanu, ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz, Gabriela Cretu, Ovidiu-Cristian-Dan Marciu si Liviu-Lucian Mazilu.