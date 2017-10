Reactia lui Alexandru Giboi dupa ce modificarea legii Agerpres a trecut de Senat: Lucian Romascanu pregateste desfiintarea Agerpres ca agentie de presa independenta

Proiectul de lege urmeaza sa fie dezbatut si votat de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional.Proiectul de lege a fost initiat de senatorii PSD Lucian Romascanu, ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz, Gabriela Cretu, Ovidiu-Cristian-Dan Marciu si Liviu-Lucian Mazilu."Votul de astazi, 30 octombrie, din Senat, nu este doar un vot de modificare a unei simple legi. Publicul Agerpres trebuie sa stie ca votul celor 64 de senatori este unul impotriva Agentiei, impotriva criteriilor profesionale obiective si, mai ales, este un vot pentru subordonarea politica a celei mai stabile institutii de presa publica din acest moment.In ultima perioada am adus continuu, in mod public, argumente in sprijinul independentei editoriale a Agerpres, desi, intr-o democratie functionala, nu ar fi trebuit ca o asemenea discutie sa isi aiba locul. Din pacate, votul de astazi din Senat scoate in evidenta argumentul suprem al initiatorilor modificarii legii Agerpres: subordonarea politica. Da, Parlamentul ar trebui sa poata demite conducerea unei institutii pe care tot Parlamentul o numeste. Dar nu oricum, nu printr-un vot total politic, ci in urma analizei unor criterii profesionale cuantificabile, care sa fie relevante asupra evolutiei institutiei respective. In cazul de fata, majoritatea senatorilor, inclusiv domnul Romascanu, au respins tocmai acele amendamente care aduceau criteriile de performanta in proiectul domnului ministru al Culturii, imbunatatindu-l si scotandu-l practic din sfera influentei votului politic.Ce dovada mai clara despre intentiile domnului Romascanu si a celorlalti initiatori si votanti ai modificarii legii Agerpres, decat renuntarea totala la criteriile de performanta ca baza a analizei activitatii Agentiei? De fapt, dansii nu doresc "reforma" sau "modernizarea" agentiei de presa, ci doar transformarea acesteia intr-un alt buton de comanda a presei publice, pentru partidul politic aflat la putere. Pentru domnul ministru al Culturii, opiniile profesionistilor nationali si internationali sunt "partizane". Presupun ca, daca erau de acord cu domnia sa si concurau la distrugerea Agerpres, ar fi dat dovada de buna credinta, in opinia dansului.Pana acum, am preferat sa nu cred ca aceasta initiativa legislativa ar avea drept scop demiterea mea din functie. M-am luptat si voi continua sa ma lupt pentru principiile libertatii presei si ale democratiei pe care aceasta initiativa legislativa le incalca. Dar nu pot sa nu constat ca, in fond, in acest moment directorul Agerpres, alaturi de organizatiile nationale si internationale ce apara libertatea presei, stau intre o parte a puterii politice si nevoia de control total a presei publice din Romania. Este evident acest lucru, atunci cand dorinta nestavilita de "reforma" se concretizeaza, in primul rand, printr-un proiect care face mai usoara demiterea persoanei care nu "functioneaza" ca un simplu buton de comanda. In consecinta, ma voi pozitiona in continuare, ferm, in acelasi mod ca si pana acum, pentru ca nu pot renunta, oricare ar fi presiunile, la principiile care m-au ghidat pana acum in viata. Le multumesc, pe aceasta cale, tuturor organizatiilor care sustin Agerpres si inteleg ca libertatea presei publice este una dintre conditiile de baza pentru a avea o democratie functionala.In incheiere, voi adresa, din nou, public, cateva intrebari domnului Lucian Romascanu, "reformatorul" Agerpres, cu speranta sincera ca voi primi raspunsuri la fel de publice:1. Care sunt motivele reale pentru care doriti eliminarea mea din conducerea Agerpres?2. De ce ati calificat opiniile organizatiilor nationale si internationale drept partizane?3. De ce ati sustinut in plenul Senatului eliminarea amendamentelor ce aduceau criteriile de performanta in analiza activitatii Agerpres?"