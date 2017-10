Un reportaj Trinitas prezinta oprimarea greco-catolicilor sub comunism, la ordinul sovieticilor, drept "tamaduire". Postul BOR a retras "temporar" materialul publicat online, dar spune ca acesta "respecta adevarul istoric" si va fi republicat

Reportajul video, intitulat "Patriarhul Justinian Marina. Reintregirea Bisericii Ortodoxe Romane (I)", publicat de Trinitas pe 23 octombrie, vorbeste despre "reintregirea" BOR prin absorbtia clerului Bisericii Greco-Catolice, la ordin politic, in 1948. Filmul mentioneaza in linii generale suferintele la care au fost supusi, din ordin sovietic, preotii greco-catolici si ii numeste pe cativa dintre acestia, fara prea multe detalii. In schimb, reintregirea Bisericii Ortodoxe este prezentata drept un eveniment iminent, pe care sovieticii doar l-au grabit si in care Patriarhul Justinian a dovedit "intentii onorabile". Accentul este pus pe faptul ca marea majoritate a greco-catolicilor, inclusiv majoritatea preotilor, ar fi aderat fara nicio problema la BOR.

Reintregirea BOR s-a facut "la ordinul comunistilor, dar si o dorinta a multora dintre poporenii din Ardeal"

Pr. Acad. Mircea Pacurariu: Peste tot s-a cerut revenirea la Biserica Ortodoxa, iata ca acum s-au creat conditiile propice pentru realizarea acestui act

IPS Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului: Procesul cred ca ar fi mers tihnit inainte. A intervenit puterea comunista, nu a pus-o Biserica la cale. Dar cred ca Dumnezeu a ingaduit ca un act facut cu opresiune la 1700 sa fie tamaduit tot cu asemenea mijoace .

. Pr. Prof. Dr. Ilie Georgescu: [pentru ca ierarhii greco-catolici au fost supusi unor grele umilinte, inchisorii, torturilor] a iesit ca reintregirea a fost fortata. Nu a fost fortata

Dinu Giurascu: Cu exceptia inaltilor ierarhi, ceilalti credinciosi si-au vazut de treaba (...) Asa ca, in privinta aceasta, a fost un castig

Acad. C-tin Balaceanu-Stolnici: Sistemul comunist, mai ales rus, s-a angajat impotriva Bisericii Unite, avand o pozitie neta de distrugere a ei. Nu Patriarhul Justinian a fost cel care a desfiintat-o, ci guvernul. Si nu la initiativa guvernului, ci la cererea sovieticilor. Justinian a deschis portile multor preoti, care au fost primiti cu foarte mare caldura (...) Le-a oferit adapost ierarhilor care erau in inchisoare.

Francisc Dobos, luni, la o saptamana dupa publicarea reportajului pe site-ul si contul de Youtube al Trinitas: "Cred ca Iuliu Maniu si episcopii martiri greco-catolici "se intorc in mormant" sa auda multe din cele spuse in acest reportaj. Scuze, stiu ca nu este "corect politic", dar nu pot sa ma prefac ca nu am auzit/vazut si sa intorc capul in alta parte. (...) Daca as privi acest "reportaj" in alb-negru parca as revedea scene din reportaje de dupa 1948."

Mia Hodis a distribuit materialul Trinitas, descriindu-l drept "propaganda KGB-ista jalnica si grosolana". In conditiile in care Trinitas a retras reportajul de pe Youtube si de pe propriul site, Mia Hodis l-a incarcat pe propria pagina de Facebook, dar in scurt timp Facebook a anuntat-o ca i-a sters continutul, pe motiv ca a fost raportat pentru incalcarea drepturilor de autor. Ea prezinta o captura a notei primite de la Facebook, ce indica Trinitas TV drept utilizatorul care a raportat continutul.

Vasile Banescu a respins, totodata, ca ar exista o conotatie politica, in contextul vizitei Patriarhului Kiril: "Nu a avut nicio conotatie politica. Se ignora, nerusinat aproape, tema acestui an - victimele inchisorilor comuniste, inclusiv ale celor din Rusia. Este anul comemorativ dedicat marturisitorilor Ortodoxiei in spatiul comunist (...) Daca cei care nu au cultura religioasa vor sa speculeze politic, e trist".

Ciprian Olinici declara ca materialul nu a fost retras permanent de pe site si din retelele online, ci doar temporar, pentru ca "ii punem grafica de arhiva", urmand sa fie republicat in cursul zilei de marti, sa ramana "pe termen lung". Pana in momentul publicarii acestui articol, reportajul nu fusese reincarcat online. Reprezentantul Trinitas afirma ca institutia nu ar fi reclamat pe nimeni la Facebook pentru incalcarea drepturilor de autor - desi, din capturile publicate de utilizatoarea Mia Hodis, reiese ca un utilizator cu identitatea "Trinitas TV" este cel care a raportat continutul incarcat de ea.

In material sunt citati: Pr. Prof. Dr. Ilie Georgescu, consilier patriarhal in perioada Patriarhului Justinian; George Stan, medicul patriarhului Justinian Marina; Acad. Dinu Giurascu; Acad. Constantin Balaceanu-Stolnici; Pr. Acad. Mircea Pacurariu; IPS Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului si Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului.Ce afirma, intre altele, materialul, prin vocea naratorului si prin cea a intervievatilor, despre evenimentele din 1948 si persecutiile la care au fost supusi greco-catolicii:Printre cei care au reactionat la materialul Trinitas au fost Francisc Dobos, purtator de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti, si Miha Hodis, redactor-sef la Editura Galaxia Gutenberg:Alti comentatori care au distribuit comentariile acestora au semnalat ca materialul a fost publicat cu doar cateva zile inainte de vizita Patriarhului Rusiei in Romania.Contactat de HotNews.ro, purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, a spus ca "nu am cunostinta in legatura cu lucrurile acestea" si ca nu a vazut reportajul, dar a comentat ca este vorba despre un "film facut contextual pentru anul acesta, dedicat omagierii celor care au stat in puscariile comuniste, fie ei ortodocsi, greco-catolici, romano-catolici sau de alta confesiune". El a spus ca un film istoric poate deranja, dar nu se pune problema unui "conflict" si ca "s-au starnit poate mici tulburari din partea unor persoane care citesc realitatea intr-o alta cheie. Nu am primit nimic oficial" cu privire la materialul video.La randul sau, directorul general Trinitas, Ciprian Olinici, a apreciat pentru HotNews.ro ca reportajul "nu este unul ofensator", el vorbind "despre uniatie, despre 1948, despre suferinta Bisericii Ortodoxe si a celei Greco-Catolice. Suntem o televiziune care cultiva relatiile ecumenice (...) Am respectat adevarul istoric, din manuale. Aratam ca [desfiintarea Bisericii Greco-Catolice] nu a fost o masura a Bisericii Ortodoxe, ci a statului comunist".