Se lanseaza Programul AcademIAA

Misiunea AcademIAA este cresterea angajabilitatii absolventilor de studii superioare din domeniile marketing si comunicare.Cu aceasta ocazie, vor fi prezentate concluziile studiului "Motivatia Millennials", realizat de D&D Research cu contributia IAA Romania si a Universitatilor partenere in programul AcademIAA.Rezultatele studiului sunt relevante atat mediului de afaceri cat si pentru mediul universitar - aducand o perspectiva noua asupra modului in care tanara generatie se raporteaza la educatie si cariera.Lansarea AcademIAA si prezentarea principalelor concluzii ale studiului "Motivatia Millennials" va avea loc in cadrul unui eveniment la care sunt invitati reprezentanti ai IAA Romania, ai mediului universitar si ai mediului de afaceri din domeniul marketing, comunicare si resurse umane.Ne-am bucura sa fiti alaturi de noi joi, 9 noiembrie 2017, incepand cu ora 9:00, la ASE Bucuresti - Aula Magna, Piata Romana, nr. 6.Participarea la eveniment este gratuita si se realizeaza accesand: https://docs.google.com/forms/d/1PoZ-mg4c84GM1jYHptV14S11pqOYbaINLd8RRma-7ng/edit sau trimitand un mail la adresa: laura.tampa [@] iaa.ro, pana la data de 8 noiembrie ora 10.00.Locurile sunt limitate si se ocupa in ordinea inscrierilor.