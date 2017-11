Forbes: Anna Wintour, editorul-sef al revistei Vogue, este cea mai puternica femeie din media si divertisment

Anna Wintour, editorul-sef al revistei Vogue, este cea mai puternica femeie din media si divertisment, potrivit unui clasament realizat de revista Forbes, in care le intrece pe cantaretele Beyonce si Taylor Swift, precum si pe scriitoarea JK Rowling, informeaza bbc.com, citat de News.ro.Celebra pentru coafura bob si ochelarii cu lentile intunecate pe care ii poarta aproape tot timpul, Anna Wintour si-a construit o reputatie solida in mass-media, fiind considerata una dintre cele mai influente voci din industria modei.Ea este si director artistic al companiei Conde Nast, care publica Vogue. Forbes alcatuieste acest clasament anual in functie de veniturile acestor femei, numarul de materiale media in care au fost mentionate, precum si influenta lor generala.In clasamentul intocmit de Forbes, condus de Anna Wintour, este continuat de Bonnie Hammer, presedinte NBCUniversal, Stacey Snider, presedinte/ director executiv la 20th Century Fox, cantareata Beyonce Knowles-Carter, Margarita Simonyan, editor-sef la canalul de stiri RT din Rusia, Dana Walden, director executiv la Fox Television Group, Katharine Viner, editor-sef la Guardian, Donna Langley, presedinte Universal Pictures, Zanny Minton Beddoes , editor-sef al The Economist, Kathleen Kennedy, presedinte Lucasfilms, Arianna Huffington, cofondatoare Huffington Post, cantareata Taylor Swift, scriitoarea JK Rowling, Shobhana Bhartia, presedinte HT Media, si actrita Priyanka Chopra.Anna Wintour, care implineste vineri 68 de ani, s-a nascut in Marea Britanie, dar traieste de multi ani in Statele Unite. Ea conduce versiunea americana a revistei Vogue de aproape 30 de ani. In luna mai, Anna Wintour a primit titlul de "Dame"- echivalentul feminin al titlului de "Sir"- si a fost decorata de regina Elizabeth a II-a cu Ordinul Imperiului Britanic pentru servicii deosebite aduse in moda si jurnalism.Anna Wintour, care s-a nascut la Londra, avand un tata britanic si o mama americana, a fost in trecut editor al revistei British Vogue, inainte de a se muta in Statele Unite si de a deveni editor-sef al versiunii americane a acestei publicatii, in anul 1988. A reusit sa transforme American Vogue in una dintre cele mai importante publicatii din lume din industria modei, gratie unui stil de micromanagement extrem de exigent, care i-a adus porecla de "Nuclear Wintour"-("Wintour cea nucleara").Potrivit presei internationale, Anna Wintour a fost sursa principala de inspiratie a personajului Miranda - interpretat de Meryl Streep - in filmul "Diavolul de imbraca de la Prada/ The Devil Wears Prada", ce a avut la baza cartea omonima scrisa de una dintre fostele asistente ale sale, Lauren Weisberger. In 2012, Anna Wintour a devenit director artistic al grupului editorial Conde Nast.