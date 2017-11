​Televiziunea publica da 5,2 milioane de lei "din fonduri proprii" sa faca un sediu nou pentru TVR Craiova

TVR va cheltui 5.241.350 lei pentru a construi un nou sediu pentru TVR Craiova, o cladire de 2000 mp, cu doua studiouri si spatii pentru birouri, potrivit unui anunt al institutiei. Televiziunea publica afirma ca e vorba despre un proiect "de importanta strategica" si care va fi realizat din fonduri proprii.Lucrarile de constructie pentru noul sediu TVR Craiova, din Calea Unirii, incep vineri, in cadrul unui eveniment cu participarea presedintilor comisiilor de specialitate din Parlament, a directorului general interimar al TVR, Doina Gradea, si a mai multor directori TVR din Bucuresti si de la studiourile teritoriale.Doina Gradea este citata in comunicatul TVR spunand ca este vorba despre "una dintre primele investitii consistente pe care ne propunem sa le facem pentru studiourile teritoriale ale TVR, atat in plan financiar, cat si tehnic sau uman".Iar sefa studioului local, Anca Dindirica, declara ca cea mai mare parte a sumei necesare investitiei a fost stransa de "colegii mei de la TVR Craiova": "Conducerea Televiziunii Romane a sustinut acest proiect si s-a implicat activ in demararea si derularea procedurilor necesare pentru inceperea lucrarilor. Eforturi sustinute au fost depuse si de colegii mei de la TVR Craiova pentru a strange fonduri proprii, asigurand astfel cea mai mare parte a sumei necesare investitiei".TVR mentioneaza ca noul sediu va inlocui o cladire "cu spatiu restrans" si care a fost distrusa partial de un incendiu, acum 12 ani.