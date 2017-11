Sotia parlamentarului Mircea Draghici a obtinut de la CNA licenta nationala pentru postul Absolut TV

Postul este detinut in totalitate de Georgiana Draghici, sotia deputatului PSD Mircea Draghici, care a si fost in fata membrilor CNA pentru a sustine proiectul, alaturi de jurnalistul Constantin Rudnitchi.Postul urmeaza sa se lanseze la nivel national in jurul datei de 1 decembrie, dupa cum a declarat pentru Paginademedia.ro Georgiana Draghici."Anul trecut va rugam sa ne acordati credit pentru a reporni un post TV aflat intr-o stare latenta, Absolut TV de la Mioveni. Am reusit sa aducem postul intr-un stadiu de profitabilitate si ne-am atins taregtul pe piata locala, de aceea ne dorim sa ne exitindem. Avem o emisie stabila, o echipa formata din 27 de persoane. Suntem singura televiziune locala care are un studio mobil in Parlamentul Romaniei, de unde emite luni, marti miercuri. Avem si o emisiune dedicata diasporei", a pledat aceasta.Transformarea postului a trecut cu sapte voturi pentru si doua impotriva - Radu Herjeu si Gabriel Tufeanu.