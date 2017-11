​Logo-ul presedintiei Romaniei la Consiliul UE 2019. Organizatiile industriei de comunicare descriu modul cum a fost ales lupul dacic drept castigator al concursului

Reactiile "like", "love" si "wow" pe Facebook au fost criteriul unic pe baza caruia, dintre finalistii concursului pentru logo-ul Presedintiei Romaniei la Consiliul UE 2019, a fost ales castigator lupul dacic, arata trei organizatii ale industriei de marketing si comunicare implicate in procesul de selectie. Acestea spun ca rolul lor, in particular, dar si cel al juriului, in general, au fost limitate si sustin ca retragerea din comitetul de jurizare, avand in vedere modul cum s-a desfasurat concursul, nu ar fi fost o solutie viabila.Cele trei asociatii sunt: IAA Romania, ce reprezinta interesele industriei de marketing si comunicare in ansamblul ei (companii-client, agentii de publicitate, media); Uniunea Agentiilor de Publicitate din Romania; IAB Romania (ce reprezinta industria de comunicare in medii digitale).Comunicatul celor trei, integral:IAA Romania, UAPR, si IAB Romania, asociatiile industriei de marketing si comunicare din Romania implicate in proiectul "Logo-ul Presedintiei Romaniei la Consiliul UE 2019", vin cu urmatoarele precizari:1. Asociatiile noastre multumesc autoritatilor pentru invitatia la consultare in acest demers important. Credem ca deschiderea catre industria de specialitate este o intentie pozitiva. In egala masura, dorim sa subliniem si pe aceasta cale ca pentru a obtine rezultatele asteptate din orice colaborare, implicarea noastra trebuie avuta in vedere inca din momentul constructiei procesului si nu ulterior.2. Specific, in acest proiect, invitatia organizatorilor ne a parvenit pe 9 Octombrie iar prima intalnire a avut loc pe 16 Octombrie 2017 (la briefing-ul juriului), mult dupa inceperea proiectului. Din acest motiv rolul nostru si al celorlalti jurati s-a rezumat doar la definirea listei scurte (pe baza unor criterii predefinite de organizatori) de 19 propuneri din cele 122 de propuneri de logo atrase prin concursul adresat exclusiv elevilor si studentilor.3. Juriul NU a votat un logo castigator ci o lista scurta. Procesul propus de autoritati - deloc explicat in articolele publicate in spatiul public online si offline - a avut 3 etape:Etapa de generare a logo-urilor deschisa exclusiv studentilor si elevilor care a inceput in data de 27 Septembrie si s-a incheiat in 17 Octombrie - a doua zi dupa cooptarea noastra in proiect.Selectarea (din partea juriului) a unui numar de 19 propuneri. In aceasta faza fiecare jurat a punctat, individual, pe baxa a 5 criterii prestabilite de organizatori toate cele 122 de propuneri primite. Selectarea s-a facut prin medierea aritmetica a scorurilor individuale.Supunerea celor 19 propuneri votului popular pe facebook a fost etapa finala derulata intre 23 si 30 Octombrie. Rezultatul votului public a fost desemnarea "lupului stilizat" ca logo pentru Romania la Presedintia UE 2019. Criteriul unic: numarul de reactii "like", "love" si "wow" dobandite de fiecare logo in intervalul de timp dat.4. In cele doua sesiuni la care am participat impreuna cu restul comitetului de jurizare, reprezentantii asociatiilor semnatare au atras atentia asupra procesului in sine si asupra faptului ca lipsa de implicare a specialistilor anterior lansarii proiectului, poate genera un rezultat discutabil.5. In zilele ce urmeaza, ca asociatii ale industriei de MarCom, vom elabora, in folosul autoritatilor, la nivel de recomandare, un ghid de abordare a proiectelor de interes public ce isi propun definirea unei identitati de brand si includ servicii de marketing, strategie, comunicare sau branding. Scopul documentului va fi de a propune etapele optime pentru un proiect de definire a unei identitati de brand care sa asigure eficienta, transparenta si rezultate la un nivel maxim de profesionalism.Asociatiile semnatare considera ca retragerea din comitetul de jurizare sau refuzul de a participa NU ar fi reprezentat o solutie viabila.Chiar si in acest moment, rugam autoritatile organizatoare sa implice in mod constructiv specialistii in procesul de definire a logo-ului si a comunicarii ce va marca preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE, chiar daca ar insemna reluarea procesului.Asociatiile semnatare promoveaza dialogul constructiv cu autoritatile si considera ca numai prin colaborare si cooptarea celor mai potriviti specialisti de la bun inceput, in functie de tipul de proiect, se pot atinge rezultatele asteptate.De asemenea recomandam mijloacelor mass media ca, ori de cate ori doresc sa relateze despre un subiect, sa prezinte totalitatea faptelor si nu doar parti scoase din context, intrucat in acest fel, pot genera, fara voia lor, informatii incorecte in spatiul public.Consiliul Director IAA RomaniaConsiliul Director UAPRConsiliul Director IAB Romania