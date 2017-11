S-a lansat AcademIAA - primul program transversal de parteneriat intre mediul de afaceri din MarCom si mediul universitar

Articol webPR

Pornind de la nevoia cresterii nivelului de angajabilitate al absolventilor de invatamant superior din domeniul marketingului si comunicarii, IAA Romania, asociatia reprezentativa a mediului de afaceri din MarCom, in colaborare cu principalele institutii de invatamant superior din MarCom au lansat AcademIAA - primul parteneriat transversal dintre mediul de afaceri si mediul academic din Romania.Institutiile de invatamant superior partenere in AcademIAA sunt Facultatea de Marketing din ASE, Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din Universitatea Bucuresti si Facultatile de Comunicare si Relatii Publice respectiv Facultatea de Management din SNSPA Bucuresti.Lansat in Aula Magna a ASE Bucuresti, in prezenta reprezentantilor studentilor, a cadrelor didactice universitare din facultatile partenere si a reprezentantilor mediului de afaceri,cuprinde 3 linii de proiecte menite sa creasca nivelul de angajabilitate in MarCom:: cercetare si adaptare de curicula universitara. In acest sens, la eveniment au fost prezentate concluziile studiului "Motivatia Millennials" coordonat de D&D Research. Studiul si-a propus sa evidentieze asteptarile tinerilor atat de la mediul universitar, cat si de la viitorii angajatori si a adus in prim plan ce functioneaza si ce nu functioneaza in practica - ca inspiratie pentru profesori, angajatori sau studenti.. Aici se incadreaza programul "Porti deschise pentru profesori in companii", prin care profesori din cele 4 Facultati participa lunar la sesiuni organizate de companiile din MarCom si intra in contact direct cu mediul de afaceri, cu practicieni si cu modul de gandire al acestora. In cadrul sesiunilor se abordeaza teme de marketing/ comunicare, de HR si de soft skills pentru profesori. Pana acum, 6 companii au fost gazdele programului "Porti deschise": Procter & Gamble, McCann, ProTV, Publicis, Telekom si Kubis Interactive.In cadrul evenimentului a fost lansat MentorIAA - program destinat studentilor, care presupune mentorat individual pentru cariera sub coordonarea unor mentori recrutati din companiile membre IAA. MentorIAA debuteaza cu un numar de peste 40 de mentori, fiecare asumandu-si coordonarea a 1-3 studenti. Programul consta intr-o serie de 6 intalniri individuale de aproximativ o ora, pe o durata de 3 luni.Pentru viitor sunt avute in vedere, printre altele, un program de internshipuri pentru studenti si masteranzi in companiile membre IAA, un program de actualizare a curriculei universitare in domeniile de specialitate, programe de devoltare de "soft skills", precum si studii privind nevoile companiilor in materie de resurse umane si nevoile si motivatiile profesorilor.Din echipa de proiect AcademIAA fac parte: Prof. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu - Prodecan Fac. de Marketing, ASE, Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru - Prodecan FCRP, SNSPA, Conf. univ. dr. Alexandra Zbuchea - Prodecan Fac de Management, SNSPA, Conf. univ dr. Madalina Moraru - FJSC, UB, Conf. univ. dr. Dan Petre - SNSPA si D&D Research - Cercetare AcademIAA, Mona Opran - COO Centrade Cheil - Coordonator Proiect MentorIAA, Laura Tampa - Director Programe Educationale IAA Romania, Victor Dobre - Director Executiv IAA Romania si Maria Predoiu - Presedinte IAA Romania.Proiectul AcademIAA se bucura de sustinerea: Prof. Univ. Dr. Dorel Paraschiv - Prorector ASE - Relatii cu mediul economico-social si viata studenteasca, Prof. univ. dr. Calin Veghes - Decan Facultatea de Marketing, ASE, Prof. univ. dr. Alina Bargaoanu - Decan FCRP, SNSPA, Conf. univ. dr. Florina Panzaru - Decan Fac. de Management SNSPA, Prof. univ. dr. Mihai Coman - Decan FJSC, Universitatea Bucuresti, Boardul IAA Romania si a Mentorilor voluntari inscrisi in programul MentorIAA.In cadrul proiectelor de educatie, pe langa AcademIAA, IAA Romania organizeaza de 10 ani si programul Scoala IAA, un program de traininguri intensive pe 6 directii de specializare si 3 nivele de studiu destinat profesionistilor in MarCom. Scoala IAA are peste 400 de absolventi.Companiile interesate de detalii despre aceste programe sau care doresc sa propuna alte proiecte dar si studentii dornici sa participe sunt rugati sa o contacteze pe Laura Tampa - Director Programe Educationale IAA Romania prin email: laura.tampa [@] iaa.ro.