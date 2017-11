Noul plan de reorganizare Adevarul. Atragerea unui investitor strategic, in lista de masuri. Situatia financiara si propunerile de redresare

Documentul puncteaza propunerile prin care compania lui Cristian Burci ar putea iesi din insolventa, dar si masurile alternative."Obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizarii planului prin atragerea unui investitor strategic care sa realizeze recapitalizarea debitoarei, ce ar avea ca efect achitarea in totalitate a obligatiilor asumate de debitor prin programul de plati si incetarea starii de insolventa", se arata in documentul prezentat de paginademedia.ro.Planul mentine posibilitatea de vanzare a unor active, precum marcile Dilema si Click.In urmatorii trei ani, Adevarul Holding vrea sa dezvolte si un site de lifestyle feminin, din zona clickpentrufemei.ro, clicksanatate.ro, clickpoftabuna.ro.Potrivit planului, "compania a ajuns de la pierderi semnificative la pragul de rentabilitate in mai putin de doi ani, ceea ce inseamna ca exista potential in redresarea si includerea companiei in circuitul comercial in viitor".Insolventa Adevarul Holding a fost pronuntata pe 9 noiembrie 2012.Creante totale Adevarul Holding: 79 milioane de euro (peste 360 de milioane de lei). Planul merge pe varianta reorganizarii, nu a falimentului: 14 milioane de euro s-ar obtine prin vanzarea activelor Adevarul, daca s-ar intra in faliment.Citeste restul articolului pe paginademedia.ro