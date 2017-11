CNA a cerut intrarea in legalitate a unor spoturi pentru suplimente alimentare reclamate ca induc in eroare publicul/ Antena 3, amendata cu 5.000 de lei pentru o editie "Sinteza Zilei" in care a fost insultat Traian Basescu

Spotul de teleshopping pentru produsul Fill Slim a fost reclamat pentru ca sugereaza, prin afirmatia "bucurati-va si pierdeti in greutate in timp ce mancati", ca nu este necesar un regim alimentar adecvat pentru pierderea in greutate."Se fac afirmatii clare privind numarul de kilograme pierdute in prima saptamana, in a doua, in 3 luni. Aceste afirmatii induc in eroare sau, in orice caz, pot induce in eroare si determina consumatorii care se confrunta cu probleme de greutate sa achizitioneze aceste minune", arata reclamatia.CNA a cerut intrarea in legalitate a acestui spot in baza articolelor 101, 132, alineatul 4, 133, alineatul 1, 134, alineatul 1, literele a si c din Codul audiovizualului.Potrivit articolului 101, este interzisa orice forma de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugereaza publicului ori il instiga sa renunte la alte produse sau servicii similare ori asemanatoare identificabile."In cazul produselor special elaborate pentru a fi utilizate in diete cu restrictii calorice, care, conform instructiunilor producatorului, inlocuiesc in totalitate sau in parte aportul alimentar zilnic, acestea trebuie promovate sub numele de sau ", arata articolul 132, alineatul 4.Potrivit articolului 133, alineatul 1, publicitatea si teleshoppingul la produsele si tratamentele pentru slabit ori pentru mentinerea greutatii corporale trebuie sa includa avertizarea, sonora si scrisa: "Consultati medicul inainte de a urma dieta"."Publicitatea si teleshoppingul pentru produsele sau tratamentele pentru slabit ori pentru mentinerea greutatii corporale trebuie sa respecte urmatoarele conditii: a) sa avertizeze publicul printr-un insert scris si/sau sonor ca produsul nu se adreseaza minorilor; (...) c) sa nu se adreseze in mod direct persoanelor obeze si sa nu includa exemple in care vorbesc sau apar persoane care ar fi fost obeze inainte de a utiliza produsele ori serviciul carora li se face publicitate", arata articolul 134.Spotul publicitar pentru produsul "Extravalerianic" a fost reclamat pentru ca reprezinta "o tehnica inselatoare de a induce in eroare publicul", dar si o "metoda periculoasa" de publicitate, intrucat consumatorului i se induce ideea ca acesta este un tratament eficient in combaterea afectiunilor: atacuri de panica, senzatii de sufocare, palpitatii si dureri in piept."Se impun a fi luate masuri deoarece reclama produsului este destinata persoanelor cu afectiuni cardiace, ce necesita un tratament adecvat si nu administrarea unor suplimente alimentare", arata reclamatia.Decizia de intrare in legalitate data de CNA a fost data in baza articolului 120, alineatele 1 si 2 din Cod.Potrivit acestora, sub rezerva derogarilor prevazute de legislatia comunitara si nationala aplicabile produselor si suplimentelor alimentare si apelor minerale naturale, informatiile prezentate nu trebuie sa le atribuie proprietati de prevenire, de tratament si de vindecare a unei boli umane si nu trebuie sa sugereze astfel de proprietati. In publicitatea si teleshoppingul la suplimente alimentare, informatiile de prezentare a produselor pot contine exclusiv datele din eticheta, cutia, flaconul si/sau prospectul produsului, care au fost, dupa caz, avizate de catre institutele nationale de sanatate publica din subordinea Ministerului Sanatatii sau notificate de catre Institutul de Bioresurse Alimentare, precum si mentiunile nutritionale si de sanatate aprobate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.924/2006.Televiziunea Antena 3 a fost amendata cu 5.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru o editie a emisiunii "Sinteza Zilei", in care a fost insultat fostul presedinte Traian Basescu, cu apelative precum "smenar", "alcoolic" si "mincinos patologic", mai informeaza News.ro.In aceasta emisiune, care a fost difuzata pe 18 mai, in intervalul orar 21.00 - 23.50, invitatii lui Mihai Gadea: Oana Zamfir, Dana Grecu, Razvan Savaliuc, Ioan Mircea Pascu-PSD, Adrian Tutuianu-PSD, Vlad Nistor-PNL si Mugur Ciuvica, au comentat impreuna cu moderatorul imagini, documente si informatii legate de scandalul RCS-RDS, precum si legaturile acestei firme cu familia Basescu.In acest context, potrivit raportului de monitorizare, moderatorul a facut o serie de aprecieri negative la adresa lui Traian Basescu, la care, de altfel, s-a facut referire in reclamatia inregistrata la CNA."Moderatorul Mihai Gadea se adreseaza plin de ura fostului presedinte al Romaniei, Traian Basescu: ", arata reclamatia."Declaratie neprobata a Danei Grecu, nu se cere o reactie a celui in cauza: "E dovedit ca Traian Basescu e un mincinos patologic", mai arata reclamatia.Sanctiunea a fost data in baza articolului 40, alineatul 5 din Codul de reglementare a continutului audiovizual, potrivit caruia moderatorii, prezentatorii si realizatorii programelor au obligatia sa nu foloseasca si sa nu permita invitatilor sa foloseasca un limbaj injurios sau sa instige la violenta.***CNA a mai sanctionat televiziunea Romania TV, cu somatie publica, pentru nerespectarea, in cadrul emisiunii "Stirile Romania TV", editia din 24 mai, a prevederilor articolului 64, alineatul 1, litera b din Codul audiovizualului. Acest articol arata ca informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie sa fie corecta, verificata si prezentata in mod impartial si cu buna-credinta.Ca urmare a analizarii rapoartelor intocmite de Serviciul Inspectie, CNA a amendat cu 5.000 de lei postul Actualitatea TV din Pascani pentru nerespectarea prevederilor articolului 64, alineatul 1, litera a, potrivit caruia trebuie sa fie asigurata o distinctie clara intre fapte si opinii, si ale articolului 40, alineatul 3 din Codul audiovizualului, la difuzarea emisiunii "Stirile Actualitatea TV", editia din 25 septembrie."Orice material inregistrat in care se aduc acuzatii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie sa contina si opinia acesteia. In situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactata prin incercari repetate, trebuie precizat acest fapt", arata ultimul articol mentionat.O alta sanctiune data de CNA, joi, a fost o somatie publica pentru societatea Lidas Prod SRL, deoarece nu a tinut cont de dispozitiile articolelor 74, alineatul 3, potrivit caruia distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului, si 82, lineatul 2 din Legea audiovizualului.Potrivit articolului 82, alineatul 2, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin retele de comunicatii electronice, cu exceptia celor care utilizeaza exclusiv spectrul radio, are obligatia sa includa in oferta sa serviciile de programe ale Societatii Romane de Televiziune destinate publicului din Romania, precum si alte servicii de programe, libere la retransmisie si fara conditionari tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privati, aflati sub jurisdictia Romaniei, in limita a 25% din numarul total de servicii de programe distribuite prin reteaua respectiva, precum si serviciile de televiziune a caror obligativitate de retransmitere este stabilita prin acorduri internationale la care Romania este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privati este ordinea descrescatoare a indicelui anual de audienta.