​"Jurnalul National" a devenit "Jurnalul - cotidian national", dupa ce compania care il edita a intrat in faliment

Cotidianul "Jurnalul National" si-a schimbat saptamana aceasta numele in "Jurnalul - cotidian national", dupa ce, la inceputul lunii, instanta a decis intrarea in faliment a companiei care edita ziarul si care detinea marca folosita pana acum, Intact Publishing. Publicatia trustului Intact, fondata acum 24 de ani, este editata, acum, de Antena 3.Jurnalul a aparut joi cu un nou nume - "Jurnalul - cotidian national", cu un format usor mai mic decat pana acum si cu nota: "Serie noua - nr. 1 (7313)", caseta precizand ca este editat de Antena 3.Schimbarile vin la doua saptamani dupa ce Tribunalul Bucuresti a dispus intrarea in faliment a debitorului Intact Publishing , ridicand dreptul de administrare al debitorului si dispunand dizolvarea societatii. Administratorul judiciar ZRP Insolvency SPRL a fost desemnat lichidator judiciar provizoriu.Intact Publishing a cerut si a obtinut intrarea in insolventa in ianuarie 2015 . Cu 3 ani inainte, editura care edita pe atunci Jurnalul National, Editura Intact, isi ceruse la randul sau insolventa, titlul trecand ulterior pe Intact Publishing.Intact Publishing fusese acuzata in dosarul de santaj Antena Group-RCS/RDS, alaturi de Antena 3 si de reprezentanti ai acestor companii. In iunie a.c., cand Inalta Curte s-a pronuntat in acest dosar si l-a condamnat la inchisoare pe Sorin Alexandrescu, fost CEO Antena Group, si la inchisoare cu suspendare pe Camelia Voiculescu, instanta a achitat societatile Intact Publishing si Antena 3 , acuzate de DNA de santaj si complicitate la santaj in forma continuata.