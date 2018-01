O scoala britanica apeleaza la filosofi greci pentru a-i invata pe elevi sa identifice "stirile false"

O scoala privata din Marea Britanie va folosi invataturile filosofilor greci pentru a-i ajuta pe copii sa identifice "stirile false" in retelele sociale, potrivit The Telegraph . Anul acesta, Brighton College din East Sussex va introduce un nou curs prin care ii va incuraja pe copii sa se gandeasca in mod critic la informatiile pe care le primesc online.Publicatia mentionata o citeaza pe profesoara care se va ocupa de acest curs, Leak Hamblett, potrivit careia "vreau sa ii invat [pe elevi] sa se uite la resurse, sa se uite de unde provine sursa, daca este respectabila. Daca vrei sa citesti ceva, verifica informatia pe mai multe platforme diferite, nu o considera adevarata doar pentru ca ajunge la tine prin social media".Ea comenteaza ca "traim intr-o epoca in care stirile si "faptele" sunt disponibile la un simplu swipe pe ecranul telefonului, pe care il au majoritatea elevilor, dar pana acum nu i-am invatat pe copii sa manifeste discernamant" in privinta lucrurilor pe care le afla. Cursul va folosi "modelul standard propus de Aristotel in privinta adevarului, pentru a-i ajuta pe copii sa diferentieze realitatea de fictiune.The Telegraph aminteste ca, in 2017, un raport realizat de National Literacy Trust din Marea Britanie a atras atentia ca tinerii si copiii din Anglia nu detin abilitati esentiale pentru a identifica stirile false, fenomen ce ameninta democratia, increderea in guvernare si in presa.