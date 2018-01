Cel mai mare trust de presa de limba maghiara in Romania, Udvarhelyi Hirado, are un nou proprietar (Rador)

Potrivit informatiilor portalului Atlatszo Erdely, incepand de luni, trustul a fost preluat de catre Sc. Prima Press SRL, societate care este proprietar al postului de radio in limba maghiara Prima Radio.Societatea Prima Press SRL are 6 angajati si prin intermediul managerului sau Orosz Pal Levente detine legaturi cu guvernul ungar, acesta conducand biroul din Sfantu Gheorghe al firmei Magyar Nemzeti Kereskedohaz (Casa Nationala de Comert) care functioneaza sub supravegherea Ministerului de Externe ungar.