Site-ul Antena 3 a folosit un miner de criptomonede pe dispozitivele utilizatorilor. Seful Antena Digital: A fost un hack

Site-ul Antena 3 folosea, practic, dispozitivele utilizatorilor pentru a face bani din criptomonede, fara a-i anunta, desi nu este clar daca decizia de a utiliza acest script apartine companiei care editeaza site-ul sau daca acesta a fost atacat de hackeri. Script-ul a rulat pentru circa 4 ore intre 10 si 11 ianuarie, pana la aproximativ ora 2 dimineata."Sunt lucruri care se intimpla in online, astfel de atacuri, important este sa le depistezi si sa le contracarezi. Azi noapte la doua am eliminat scripturile injectate", a declarat Gusti Roman pentru Hotnews.ro.Antena3.ro nu intra in responsabilitatile echipei conduse de Gusti Roman, cu exceptia fluxului live, cel folosit acum pentru minare de criptomonede.Profit.ro scrie ca actiunea nu a fost fara urmari pentru utilizatori: "Scriptul integrat pe site-ul live.antena3.ro, care transmite in format web imaginea televiziunii, incarca automat procesorul la 100%, de la 10%, in testele noastre, cu o linie javascript pentru Coinhive care utilizeaza puterea de calcul si energia electrica a utilizatorului pentru a produce criptomoneda Monero, una dintre monedele virtuale copiate dupa Bitcoin."Computer-ul, unul destul de performant, a incetinit puternic dupa accesarea site-ului, lucru valabil si pentru telefonul pe sistem Android. Utilizatorii forumului Reddit, care au observat anomalia, au vazut o incarcare a procesorului de peste 90%, indiferent daca au intrat pe live.antena3.ro de pe PC sau de pe telefon ori tableta.