Presa internationala: Ce efecte vor avea noile schimbari in news feed-ul Facebook asupra media

Raju Narisetti, Gizmodo Media Group: "Ca de obicei, ar fi bine ca orice platforma, mai ales Facebook, sa dovedeasca transparenta in privinta modului in care decide ce inseamna "calitate"".

Jason Kint, seful Digital Content Next, organizatie ce reprezinta mai multe grupuri media si de divertisment, inclusiv NY Times: "Daca aceasta schimbare e semnificativa in masura in care o descriu cei de la Facebook, organizatiile media fie se vor prabusi, fie vor avea de castigat, in functie de o schimbare asupra careia ele nu au avut niciun fel de aport".

Ziarul mai arata ca, pentru multe companii, modelul dependentei de Facebook s-a dovedit, pana acum, un model indoielnic de afaceri, avand in vedere ca platforma a dovedit ca poate schimba oricand felul cum permite afisarea continutului in news feed. In plus, aceeasi sursa citeaza date ale companiei Parse.ly potrivit carora traficul atras de publisheri de la Facebook a scazut, intre februarie si octombrie 2017, cu 25%.

comenteaza ca pentru majoritatea editorilor de presa online era de asteptat ca Facebook sa ia o masura de a reduce prioritatea acordata, in news feed-ul utilizatorilor, continutului media si de a da o atentie mai mare continutului publicat de prieteni si familie si continutului de calitate. Pentru reprezentanti ai industriei media citati de ziar, exista, insa, problema transparentei:Aceeasi publicatie mai scrie ca masura Facebook ar putea fi o incercare a acestei platforme de a se indeparta de controversele politice, dupa ce a fost acuzata ca a permis diseminarea de continut, inclusiv de provenienta ruseasca, ce a dus la tensiuni profunde pe scena politica, mai ales in SUA.Schimbarile anuntate de Facebook sunt analizate si de, care arata ca, desi e tentant sa credem ca acestea au drept scop sa limiteze raspandirea falsurilor si a propagandei prin intermediul platformei, s-ar putea ca acestea sa nu aiba un astfel de efect. Dupa cum arata sursa citata, stirile false se raspandesc, adesea, in mod viral tocmai din cauza implicarii mari pe care o au subiectele mari in randul comunitatilor cu opinii foarte puternice pe o tema sau alta. Aceasta masura ar putea sa intareasca "bulele" Facebook, decat sa le slabeasca, scrie The Verge.aminteste de testele facute de Facebook in octombrie 2017, in mai multe tari, unde "continutul public" a fost eliminat din news feed-ul clasic si introdus intr-un tab separat. Masura a starnit proteste vehemente din partea editorilor din acele tari, determinand compania sa declare ca a fost vorba doar de teste, nu de actiuni permanente. Acum, reprezentantii Facebook spun ca noile masuri nu vor fi atat de radicale, iar o parte din "continutul public" va continua sa apara in news feed, ei avertizand insa ca "pe masura ce facem aceste actualizari, reach-ul paginilor, timpul petrecut de utilizatori urmarind continutul lor video sau traficul atras de ele vor ar putea sa scada. Impactul va avea grade diferite, de la pagina la pagina, in functie de factori ce includ tipul de continut produs sau modul cum interactioneaza oamenii cu el".