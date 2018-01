​Valentin Jucan anunta ca renunta la calitatea de membru CNA cu o luna si jumatate inainte sa ii expire mandatul

Valentin Jucan a precizat pentru HotNews.ro ca motivele retragerii sale tin de "un proiect in tara si unul in Orientul Mijlociu, plus doctoratul. Proiectele tin de consultanta media si afaceri europene".

Membrul CNA Valentin Jucan a anuntat, marti, printr-un comunicat de presa ca renunta, incepand de miercuri, la aceasta functie. "Proiectele personale pe care mi le-am stabilit si instructia academica sunt singurele argumente care stau la baza acestei hotarari", afirma el, fara alte detalii. Decizia vine cu o luna si jumatate inainte sa ii expire mandatul de sase ani in functia de membru al forului audiovizual.Valentin Jucan a fost numit in CNA de catre Parlament, la propunerea PDL, in februarie 2012.Comunicatul de presa:Astazi, 16 ianuarie, am informat presedintele Consiliului National al Audiovizualului - C.N.A. in legatura cu decizia mea de renuntare la calitatea de membru al Consiliului. Decizia intra in vigoare incepand cu data de 17 ianuarie, a.c. Pana la finalizarea mandatului meu, respectiv pana la data de 28 februarie, a.c., domnul Mihail Marius Badea va prelua atributiile de membru titular al Consiliului, in conformitate cu decizia Parlamentului Romaniei din data de 28 februarie 2012.Proiectele personale pe care mi le-am stabilit si instructia academica sunt singurele argumente care stau la baza acestei hotarari.In ultimii sase ani, ca membru C.N.A., si alti opt ani in alte functii publice centrale, am servit interesul general al romanilor. Am scos mereu in evidenta valorile si principiile in care cred, indiferent de contextul politic, valori si principii pe care nu le-am negociat niciodata.Cred in continuare ca in Romania se poate sustine o presa echilibrata, cu respect pentru informarea corecta, moralitate si decenta.Mandatul meu in cadrul Consiliului National al Audiovizualului poate fi rezumat astfel:1. institutional- crearea mecanismelor interne de transparentizare a functionarii institutiei in raport cu publicul si mass-media;- introducerea sistemului de transmisiune on-line a sedintelor Consiliului;- introducerea sistemului de conducere a sedintelor Consiliului de catre toti membrii C.N.A., prin rotatie, ridicandu-se astfel nivelul de responsabilizare in functionarea institutiei;- imbunatatirea colaborarii institutionale cu Consiliul Superior al Magistraturii ¬ CSM;2. cadru legal- doua modificari succesive a Codului de reglementare a continutului audiovizual, cu imbunatatirea substantiala a capitolelor referitoare la protectia minorului si informarea corecta;- reglementarea aparitiei minorilor in reclamele la produsele alimentare;- formularea a patru propuneri legislative in domeniul audiovizual, propuneri menite sa imbunatateasca structura Legii audiovizualului numarul 508 din 2002, respectiv propuneri legislative care sa sprijine presa prin introducerea unui fond audiovizual, propuneri pentru imbunatatirea cadrului de functionare a Televiziunii publice si a sistemului de fiscalizare a presei;- analizarea si transmiterea catre Parlament a celui mai complex raport privind situatia drepturilor de autor in domeniul audiovizual si modalitatea de raportare a organismelor de colectare la radiodifuzori;- initierea de dezbateri publice pe teme majore din domeniul audiovizual;3. comunicare- in cei sase ani de mandat am avut peste patruzeci de interventii publice prin intermediul presei, formulate prin comunicate de presa si scrisori deschise, interventii in care punctat temele momentului, cu propuneri si argumente, critici si/sau analize, dar si subiectele care continua sa fie actuale si problematice: independenta justitiei si raportarea presei la aceasta, independenta presei, situatia Televiziunii publice si respectarea rolului primordial pe care aceasta il are;- am sustinut mereu o buna si transparenta comunicare cu mass-media;- am vizitat majoritatea judetelor din tara, cu precadere cele din Ardeal, putand astfel sa analizez cu precizie starea audiovizualului romanescMultumesc pentru colaborare tuturor reprezentantilor presei locale si nationale si ii asigur ca voi continua sa fiu un partener in orice proces de intarire a independentei presei.Valentin-Alexandru JUCANMembru in Consiliul National al Audiovizualului