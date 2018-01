Noteaza data in calendar: Conferinta Globala IAA 2018

Articol webpr

Asadar, nu planificati nimic pentru acea marti si miercuri! Organizatorii promit o a 2a editie a Conferintei de neratat, cu speakeri din toate colturile lumii si continut care sa surprinda creativitatea in cat mai multe forme (de la tehnologie, la media, la content, la advertising), dupa cum s-a anuntat in decembrie.Lumea astazi este la o rascruce de provocari. Resursele sunt din ce in ce mai putine, societatea este polarizata, sunt tot mai multe tensiuni. Paradigmele vechi sunt puse in discutie. Trebuie sa gasim modalitati sa construim punti, sa gasim o noua forta care ne poate uni. Exista o resursa care este nelimitata, pe care fiecare o are si care se poate accesa cu usurinta - Creativitatea. Tema Conferintei "Creativity4Better" vine sa discute cum creativitatea, in comunicare, tehnologie si educatie, poate fi pusa in sluja binelui si poate schimba lumea in bine.: "Conferinta Globala a IAA la Bucuresti din octombrie 2017 a avut ecouri foarte bune in reteaua globala a IAA. La unison, oaspetii participanti, speakeri, sponsori si media internationala au fost inspirati de evenimentul nostru si ne-au intrebat cand e urmatorul eveniment. Astfel, efortul voluntarilor din IAA Romania sustinut de colegii din IAA Global Office este rasplatit cu un feedback incurajator pentru o a 2-a editie de succes, tot la Bucuresti. Continutul de talie globala se va intalni cu spiritul creativ local si ospitalitatea testata a romanilor intr-un eveniment aniversar care celebreaza 80 de ani de existenta IAA".: "Viziunea IAA Romania este sa transformam Romania intr-un Hub Global al Creativitatii. Pentru acest deziderat ne-am voluntariat si am fost onorati sa organizam editia 2017 a Conferintei Globale IAA in colaborare cu IAA Global si printr-o mobilizare extraordinara a comunitatii locale (autoritati, clienti, agentii, media si alti parteneri). Feedback-ul comunitatilor locale si globale a fost excelent si am primit multiple incurajari sa continuam si in 2018. Asadar ne bucuram sa anuntam ca pe 2-3 Octombrie 2018 vom gazdui la Bucuresti a 2-a editie a Conferintei Globale IAA - Creativity4Better. Organizat in parteneriat cu IAA Global Office si cu o sustinere cel putin la fel de puternica a comunitatii locale de MarCom, evenimentul va aduce speakeri de top, media si delegati internationali si momente ce vor inspira comunitatea locala si globala pasionata de creativitate si impact pozitiv in business si in societate".Biletele la Creativity 4 Better 2018 vor fi puse in vanzare in curand, asa ca urmariti IAA Romania ca sa beneficiati de acces la Conferinta cu o oferta atragatoare ( Facebook Creativity4Better , Facebook IAA Romania ). IAA Romania reprezinta toate categoriile de companii active in domeniul comunicarii - clienti de publicitate, agentii de publicitate si companii mass media, reunind in prezent peste 100 de membri. IAA Romania a fost recunoscuta la nivel global, primind in 2008 trofeul "Golden Tulip - pentru cea mai activa si mai creativa filiala IAA din lume", in cadrul celui de-al 41-lea Congres Mondial IAA. In iunie 2016, la intalnirea anuala a IAA Global de la Cannes, IAA Romania a fost distinsa cu premiul global "IAA Global Excellence Award".