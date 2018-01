Pagina de media: Cat au castigat posturile de stiri din publicitate in 2017. Antena 3 si RTV si-au pierdut clienti, din cauza boicotarii protestelor

Posturile de stiri au castigat impreuna aproximativ 22-23 de milioane de euro din publicitate, respectiv mai putin de 10 procente, din piata de 270 de milioane de euro, potrivit estimarilor Paginademedia.ro. Romania TV si Antena 3 au resimtit bine boicotul clientilor de publicitate, dar raman posturile cu cele mai mari incasari din publicitate.





Paginademedia.ro estimeaza ca, in 2017, Antena 3 a obtinut, din reclame, aproximativ 7-8 milioane de euro (fata de o cifra in jur de 10 milioane in 2016).





Romania TV ar fi castigat in 2017 doar 4,5-5,2 milioane de euro, fata de 6-7 milioane in 2016.





Digi ar fi atras, in 2017, din publicitate 4,5-4,8 milioane de euro, in contextul in care este postul cu cele mai mari preturi dintre statiile de stiri.





Postul de stiri Realitatea TV a avut cresteri de audienta mai ales in perioada protestelor, cand Rares Bogdan s-a pozitionat clar "pro piata Victoriei". Din reclame, statia a scos in jur de 3 milioane de euro.





B1 TV a castigat 1,8-2,2 milioane de euro.