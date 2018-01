Gigantul american a anuntat recent ca incepand din vara anului 2018 viteza de incarcare a site-ului pe mobil va deveni un factor important de afisare in clasament. "Oamenii doresc sa poata gasi raspunsuri la intrebarile lor cat mai repede posibil. Studiile arata ca oamenii 'in cont de viteza unei pagini. Desi viteza a fost utilizata in clasament de ceva timp, acest decizie a venit in urma analizei cautarilor de pe desktop, se arata in precizarea facuta de cei de la Google.



