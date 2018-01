CNA: Difuzarea imaginilor cu crima de la metrou, sanctionata cu amenzi de pana la 20.000 de lei, dupa discutii aprinse

Au fost amendate cu 20.000 de lei televiziunile B1 TV si Antena 1, apoi, Romania TV cu 15.000 de lei, Antena 3 cu 12.000 de lei, Realitatea TV si Digi 24 cu 10.000 de lei, si Kanal D cu 5.000 de lei. Prima TV si Antena Stars au fost sanctionate cu somatii publice.Sanctiunile care au trecut la vot au fost propuse de Radu Herjeu. Gabriel Tufeanu, care a considerat ca amenzile propuse de Herjeu sunt "prea mici", a inmultit cu 10 cuantumul acestora, insa propunerea lui nu a trecut la vot.Radu Herjeu a specificat pe pagina sa de Facebook de cate ori au fost difuzate imaginile de televiziuni: B1 TV - 1884 de ori, Antena 1 - 666 de ori, Romania TV - 500, Realitatea TV - 381, Antena 3 si Digi 24 - de cate 286 de ori, Kanal D - 211, Prima TV - 128.La procedura de vot au fost prezenti Florin Gabrea, Orsolya Borsos, Viorel Buda, Monica Gubernat, Radu Herjeu, Gabriel Tufeanu, Dorina Rusu, Rasvan Popescu si Radu Calin Cristea. Mihail Marius Badea, care a preluat incepand din aceasta sedinta atributiile lui Valentin Jucan, nu a participat la vot."Am luat toate rapoartele din nou si le-am impartit in mai multe calupuri de vinovatie. Primul calup - B1 TV si Antena 1. Diferenta de difuzari este compensata de diferenta de audienta. B1 TV a difuzat de 1.884 de ori, Antena 1 de 666 de ori.Repet, diferenta mare de difuzari este compensata de diferenta mare de audienta. In plus, Antena 1 este cea mai culpabibla pentru ca este singura care a difuzat asa ceva la o emisiune care nu este emisiune de stiri, de dezbateri, ci este "Acces Direct". Deci nu exista nici macar aceasta scuza a canalelor de stiri cum ca era o informatie pe care trebuia sa o difuzam, sa prindem criminalul", a spus Radu Herjeu."Al doilea calup este reprezentat de o singura televiziune, Romania TV, care a difuzat de 500 de ori. Trebuie sa tinem cont de audienta foarte mare a acestui post de televiziune. De aceea am introdus-o in categoria a doua. In categoria a treia am tei televiziuni, toate de stiri - Realitatea TV, Antena 3 si Digi 24, care au un numar aproximativ egal de difuzari. Apoi am Kanal D si in calupul 5 - Prima TV si Antena Stars, care au dat moderat. Si calupul premiantilor, cu Pro TV, National TV si TVR, care nu au nicio vina. Din punctul meu de vedere au respectat legea cum trebuie", a continuat el.Dezbaterea a devenit aprinsa dupa interventia lui Radu Calin Cristea, care a spus ca CNA ar trebui sa constate pur si simplu in acest caz sa ia nota in legatura cu felul in care se comporta presa din Romania, subliniind ca "tot ce s-a difuzat este in interiorul interesului public"."Nu ma regasesc deloc in viziunea lui Radu Herjeu. Daca eu as gandi asa mi-as inchipui ca sunt un fel de contabil sef de CAP. E un soi de aritmetica fortata si pana la urma neajutand foarte mult in gasirea unor discrepante intre televiziuni. In al doilea rand, cred ca nu ar trebui sa fie un fel de neputinta din partea CNA faptul ca sunt situatii cum este aceasta in care trebuie pur si simplu sa luam nota despre felul in care se comporta presa romana. De data asta ne aflam intr-o dezbatere in interiorul interesului public. Indiscutabil, tot ce s-a difuzat este in interiorul interesului public. Pentru ca pe langa posibilele reactii ale unor minori care se uita la ore necuvenite la buclele cu pricina, pot fi acelea pe care le-au prezentat cateva televiziuni - ca dupa respectivele evenimente tragice calatorii la metrou erau aproape lipiti cu spatele de perete", a spus Cristea."Atata vreme cat este in interiorul unui subiect care intereseaza eu cred ca nu ar trebui sa cautam grade de vinovatii. Privitor la audienta, parerea mea este ca nu avem atat de multi, nici adulti si nici minori lipsiti de creier, debusolati, care sa stea chiar 3 sau 4 ore cu ochii bulbucati la televizor pana cand clacheaza psihic vazand aceeasi... Adica, sa fim realisti, totusi", a mai spus el, adaugand ca presa romaneasca "devine excesiva, nemasurata, ametita, turmentata" in momentul in care capteaza un astfel de subiect.Gabriel Tufeanu s-a declarat "stupefiat", explicand ca situatia in audiovizualul din Romania este supravegheata si reglementata de CNA si ca forul audiovizual ar trebui sa dea tonul a ce se vede la televizor in tara."Cu tot respectul pentru domnul Cristea, sunt stupefiat. De aceasta data sunt mai socat ca niciodata (...) Eu unul ori sunt in plus, presupunand ca asta ar fi logica Consiliului, ori Consiliul acesta trebuie sa plece acasa si sa inchida taraba. Nu putem spune ca asta este situatia in Romania. Ca situatia in Romania este supravegheata si reglementata de acest Consiliu. Eu daca am o propunere acum este validata de acest Consiliu. Acest Consiliu ar trebui sa dea tonul a ce se vede la televizor in Romania. Nu putem sa presupunem ca nu se uita oamenii la televizor, pentru ca atunci nu ar mai trebui sa se vanda televizoare si sa se deschida televiziuni", a spus Tufeanu.O reactie similara a avut Radu Gabrea, care a spus ca ar sanctiona cu amenzi foarte mari televiziunile, pentru ca doar in acest fel acestea "iti pot intra putin in matca"."Inclin sa ii dau dreptate domnului Tufeanu. As da amenzi extraordinar de mari, pentru ca numai amenzile mari fac televiziunile sa isi intre putin in matca. Dar cred ca nu avem incotro si asa ca, in orice caz, clasificarile facute de domnul Herjeu mi se par foarte corecte si cred ca nu avem incotro. Este ceva inimaginabil! Nu trebuie sa stau eu cu mainile in san pentru ca asa e Romania. Pai daca asa e Romania, vorba domnului Tufeanu, ce cautam noi aici? Sunt grave probleme deontologice si de constiinta profesionala. Persoana care a hotarat sa se redea in bucla aceasta monstruozitate, aceasta actiune inumana are grave probleme", a spus Gabrea.La randul ei, Dorina Rusu a spus ca repetarea "cu insistenta, cu cinism" a acestor imagini nu are legatura cu interesul public."Dupa ce am vazut de cate ori au fost date acele imagini ingrozitoare, de cate ori au fost repetate... Sigur ca interesul public este sa se vorbeasca despre lucruri de acest tip, sigur ca oamenii trebuie sa stie sa se fereasca, dar cred ca era suficient sa se dea o singura data imaginea si dupa aceea sa se faca dezbateri. Dar repetarea cu insistenta, cu cinism a acestor imagini mi se pare ca nu are legatura cu interesul public. M-am gandit ca nu poate fi in interesul public si din tara. Metrou avem doar in Bucuresti", a spus Dorina Rusu.Pentru amenda de 20.000 de lei pentru B1 TV au votat: Florin Gabrea, Orsolya Borsos, Viorel Buda, Radu Herjeu, Dorina Rusu si Rasvan Popescu. Ceilalti membri CNA prezenti in sala au fost impotriva.Amenda de 20.000 de lei pentru Antena 1 a trecut cu voturile acelorasi membri ai Consiliului. membrilor: Florin Gabrea, Orsolya Borsos, Viorel Buda, Radu Herjeu, Dorina Rusu si Monica Gubernat.Romania TV a fost sanctionata cu amenda de 15.000 de lei, in favoarea acesteia votand: Florin Gabrea, Orsolya Borsos, Viorel Buda, Radu Herjeu, Dorina Rusu si Rasvan Popescu.Amenda de 12.000 de lei cu care a fost sanctionata Antena 3 a fost data in urma voturilor pentru aceasta date de: Florin Gabrea, Orsolya Borsos, Viorel Buda, Radu Herjeu, Dorina Rusu si Monica Gubernat.Realitatea TV a primit amenda de 10.000 de lei in urma voturilor in favoarea acestei sanctiuni exprimate de: Florin Gabrea, Orsolya Borsos, Viorel Buda, Radu Herjeu, Dorina Rusu si Rasvan Popescu.In favoarea amendarii televiziunii Digi 24 cu 10.000 de lei au votat aceiasi membri CNA.Televiziunea Kanal D a fost sanctionata cu o amenda de 5.000 de lei, dupa ce in favoarea acestui cuantum au votat aceiasi 6 membri CNA.Amenzile pentru B1 TV, Antena 1, Romania TV, Realitatea TV, Antena 3 si Digi 24 au fost date in baza articolului 39, alineatul 1 din Legea audiovizualului, si articolelor 18, alineatul 1, litera a si 29, alineatul 2 din Codul de reglementare a continutul audiovizual. In cazurile Prima TV, Kanal D s-au retinut doar articolele din Cod.Potrivit articolului 39, alineatul 1, este interzisa difuzarea, in cadrul serviciilor de programe de televiziune si de radiodifuziune, de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizica, mentala sau morala a minorilor, in special programele care contin pornografie sau violenta nejustificata."Inainte de difuzarea unor imagini socante, a unor scene de violenta sau cu impact emotional negativ care pot impresiona in mod neplacut telespectatorii, acestia vor fi avertizati verbal: "Atentie! Imagini care va pot afecta emotional.", mentiune ce va fi si afisata static si lizibil; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenta in mod repetat in cadrul aceleiasi productii audiovizuale", arata articolul 29, alineatul 2.Articolul 18, alineatul 1, litera a arata ca nu pot fi difuzate in intervalul orar 6.00 - 23.00 productii care prezinta violenta fizica, psihica sau de limbaj, in mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate.