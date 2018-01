Paginademedia.ro: Realitatea TV, atac la Tolontan dupa ce GSP a publicat un material despre fiul lui Cozmin Gusa si federatia de judo

"Aceleasi surse au dezvaluit pentru Realitatea TV ca Tolontan ar fi fost recomandat fostei Securitati chiar de tatal sau, care ar fi avut functia de ofiter superior in regimul totalitar".Materialul tendentios difuzat de Realitatea TV, bazat doar pe "surse exclusive", vine la doar o zi dupa ce Gazeta sporturilor a publicat un material in care spunea ca judokanul Andrei Gusa ar fi favorizat de faptul ca tatal lui - Cozmin Gusa - este presedintele Federatiei Romane de Judo.O ziarista Realitatea TV a facut si un interviu telefonic cu Tolontan, in care intrebarile (care au si starnit rasul lui Tolontan) vorbesc de la sine, mai scrie Paginademedia.ro. "N-am avut, n-am nicio legatura cu niciun serviciu de infomatii, indiferent cum se numeste el. Nici inainte, nici acum, nici inainte de Revolutie, nici dupa Revolutie si nici in viitor nu voi avea", i-a raspuns Tolontan.Citeste intreaga poveste pe Paginademedia.ro