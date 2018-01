Licitatia de milioane de euro pentru revista Primariei Sectorului 1: Castigatorul initial nu intruneste toate criteriile de calificare / Ringier reintra in carti

In septembrie, Primaria Sectorului 1 a declansat o licitatie cu un buget de circa 2,7 milioane de euro (12,7 milioane RON) pentru un furnizor unic care sa se ocupe de redactarea, editarea, tiparirea si distributia revistei institutiei, numita Buletinul Informativ al Primariei Sectorului 1, in urmatorii patru ani. Criteriul: pretul cel mai scazut. Detalii aici

In noiembrie, pe primul loc, in cadrul licitatiei, s-a clasat asocierea dintre companiile Romprint Fusion SRL si Cross Media Premium SRL, cu valoarea totala (fara TVA) de 9,4 milioane de lei. Situatia a starnit controverse, fiind vorba de doua firme cu patru angajati in total, alese in defavoarea altor asocieri ce includeau nume puternice precum Monitorul Oficial si grupurile media Ringier Romania si Burda Romania. Detalii aici

La inceputul lunii decembrie, sistemul electronic de achizitii publice ii informase pe participantii la licitatie ca procedura era suspendata, suspendarea durand cateva secunde. PS1 a explicat, atunci, ca a fost o problema tehnica legata de folosirea unui buton din sistem, "Finalizare Evaluare Financiara", problema ce a putut fi finalizata doar prin suspendarea procedurii. Incidentul a produs confuzie tocmai in perioada in care se puteau depune contestatii impotriva selectarii ofertantului castigator.

Procedura de atribuire ar fi trebuit sa se incheie luni, 22 ianuarie. Potrivit informatiilor HotNews.ro, insa, asocierea castigatoare, Romprint Fusion-Cross Media Premium, ar fi fost descalificata, iar Primaria s-a adresat urmatorului clasat.HotNews.ro a intrebat Primaria daca poate confirma descalificarea asocierii castigatoare si a solicitat detalii in acest sens. Primaria a raspuns, vineri, cu trimiteri la prevederile unei hotarari de guvern, din care reiese ca ofertantul clasat pe primul loc nu a demonstrat ca indeplineste toate criteriile necesare, fapt pentru institutia ofertanta s-a adresat ofertantului clasat pe locul doi. Drept urmare, s-a prelungit perioada de evaluare, fara un termen clar privind durata prelungirii."Prin prezenta informam operatorii economici implicati in procedura asupra faptului ca procedura este in derulare, stadiul acesteia fiind urmatorul:(a) in urma analizarii documentelor justificative si a clarificarilor referitoare la acestea astfel cum au fost depuse de operatorul economic a carui oferta a fost clasata pe locul I in clasamentul intermediar al ofertelor stabilite ca fiind admisibile pe baza declaratiilor din DUAE, comisia de evaluare a constatat ca au devenit incidente dispozitiile art. 66, alin. (1) din Anexa la HG nr. 395/2016, actionand in sensul punerii in aplicare a acestor dispozitii.(b) avand in vedere cele precizate la lit. (a) de mai sus, se estimeaza ca va deveni necesara o noua prelungire a perioadei de evaluare fara insa a putea oferi, la data prezentei, informatii privind durata prelungirii; dupa expirarea termenului in vigoare, vom comunica noul termen in functie de noile documente justificative primite, potrivit legii, de la operatorul economic a carui oferta a fost clasata pe locul al II-lea in clasamentul intermediar al ofertelor stabilite ca fiind admisibile pe baza declaratiilor din DUAE".Contactati de HotNews.ro, reprezentantii companiei media Ringier au confirmat ca, in calitate de al doilea clasat, li s-a cerut sa depuna la Primarie o serie de documente suplimentare, avand in vedere descalificarea asocierii Romprint Fusion-Cross Media.Ringier a depus oferta avand ca subcontractanti RA Monitorul Oficial si Inbox Marketing.Compania media, parte a trustului elvetian Ringier, depusese o contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, sustinand ca ofertantul castigator nu ar fi dovedit ca respecta cerintele din documentatia de atribuire, privind pragul necesar pentru cifra de afaceri medie anuala, activitatea de redactie si de editura in ultimii ani, distribuirea angajatilor si experienta acestora. Joi, a fost publicata o decizie a CNSC din 9 ianuarie ce arata ca aceasta contestatie Ringier a fost respinsa, deoarece nu fusese depusa, conform procedurii, si la Primaria Sectorului 1, nu doar la CNSC.