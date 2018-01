Grupul de comunicare Lowe are un nou Chief Creative Officer, Damian Nunez

Lowe Group Romania, grup ce reuneste mai multe agentii de media si publicitate, are un nou Chief Creative Officer, Damian Nunez, cu experienta in Argentina si SUA. El va coordona echipele de creatie ale agentiilor din grup.Potrivit unei informari de presa, Damian Nunez are 14 ani de experienta si a acumulat peste 60 de premii la festivaluri de profil.El a lucrat la agentii din Buenos Aires, unde a si predat cursuri de activitate, apoi la Miami, Los Angeles si Dallas. S-a mutat in 2016 in Europa, unde a lucrat la Milano inainte de a veni in Romania.Lowe Group include agentiile MullenLowe, Golin, Initiative, Profero, One si BPN.