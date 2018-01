Netflix a depasit in premiera pragul de 100 miliarde dolari capitalizare

Compania celebra pentru filme precum Stranger Things si The Crown a adaugat peste 8,2 milioane de clienti in ultimul trimestru din 2017 si mizeaza pe 6 milioane in acest trimestru. Actiunile companiei au crescut cu 53% anul trecut si au continuat cresterea si in ianuarie, pana la 248 dolari/actiune. Anul trecut a fost primul in care Netflix a avut profit pe pietele din afara SUA.Rezultatele companiei au fost foarte bune in ciuda faptului ca in octombrie tarifele abonamentelor au crescut cu 10%.Compania are planuri mari, urmand sa investeasca 8 miliarde de dolari anul acesta in productii noi de seriale si emsiuni, dorind sa se concentreze si pe productii cu bugete mai mai, precum Bright, cu un buget estimat de 90 milioane dolari.Compania a fost afectata si de scandalurile de hartuire sexuala care au avut in centru personalitati de la Hollywood. Mai exact, din cauza opririi House of Card si renuntarii la a mai lansa serialul Gore compania a simtit o "gaura" in buget de 39 milioane dolari. In ambele seriale era prezent Kevin Spacey, acuzat de hartuire sexuala.