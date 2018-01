Pro TV: Opiniile politice ale lui Tudor Chirila nu au legatura cu ce face el la Pro TV

Potrivit sursei citate, "informatiile prezentate in articolele online care fac referire la PRO TV in acest subiect induc cititorii in eroare, inclusiv cele referitoare la implicarea angajatilor PRO TV in activitati politice, care poate fi desfasurata in conformitate cu reglementarile legislative in vigoare".Reactia postului vine dupa avalansa de articole si postari in care Chirila, la pachet cu Pro TV, erau acuzati ca ar "servi intereselor #rezist". Au aparut articole in Cancan, EVZ, dar si site-uri mai putin cunoscute, in care se afirma ca Tudor Chirila, jurat la Vocea Romaniei, ar incalca regulamente interne ale Central European Media Enterprises (CME), compania-mama a Pro TV. Regulamente care ar interzice angajatilor postului sa emita opinii politice.O postare de pe pagina de Facebook Shocknews.ro, pe acelasi subiect, a fost intens distribuita de pagini ale unor organizatii PSD sau TSD locale, cum ar fi TSD Jiu, TSD, Slobozia, PSD Slobozia, PSD Giurgiu, PSD Botosani, PSD Targu Jiu, TSD Gorj sau TSD Giurgiu.