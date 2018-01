Povestea unui "fake news" plantat de rusi si cules de PSD: "fabrica de like-uri" a miscarii #Rezist

"SOCANT! Asa arata o uzina virtuala folosita de cei care se considera "stapanii on line ai Romaniei". MAREA EMULATIE # REZIST are in spate o mare facatura! Milioane de like-uri cu care se lauda Malin Bot, postarile care au scos romanii in strada, sunt sustinute de o infrastructura sofisticata (achizitionata cu banii lui SOROS) care a PROSTIT SI MANIPULAT EFECTIV ROMANIA (...) Asa au mii de like-uri paginile care, de exemplu, au atacat constant PSD si pe Liviu Dragnea si care au ridicularuzat [sic!'] coafura Premierului Romaniei!", se arata, intre altele, in mesajul distribuit sistematic pe paginile organizatiilor judetene PSD.

Un antreprenor rus, Artem Zhdanov, aflat in vizita la Shenzhen (China), a publicat in mai 2017 un clip in care arata o "ferma de smartphones" folosita pentru instalari pentru aplicatia chineza WeChat.

Russia Today, institutie media a Kremlinului, a preluat postarea si drepturile de folosinta ale clipului. Prin agenta sa video, Ruptly, RT a republicat imaginile, explicand, fara detalii, ca e vorba de o "fabrica de like-uri". Clipul RT se raspandeste pe net. Duminica, el este publicat, pe Facebook, si de Ziarul Financiar, cu citarea sursei (Ruptly)

Imaginile sunt preluate in scurta vreme de PSD, care sustine - fara sa spuna ca e vorba de China sau WeChat - ca ar fi vorba despre "infrastructura sofisticata" a miscarii #Rezist, despre un instrument folosit pentru manipulare anti-PSD si despre Soros.

Acesta prezinta materialul video distribuit, in cursul zilei de ieri, de Ziarul Financiar, pe care il citeaza, pentru a intari credibilitatea informatiei.Mai multi utilizatori Facebook au semnalat inca de duminica manipularea PSD. Luni dimineata, Catalin Tenita a inceput sa colecteze, intr-o postare, capturi Facebook dupa mesajele pe aceasta tema distribuite de organizatiile judetene PSD, el comentand: "asa rata o campanie de fake news sustinuta de PSD. Aceeasi calomnie postata in aceeasi zi pe cel putin 13 pagini oficiale ale organizatiilor judetene PSD. Si asta fara sa fi cautat prin toate".La scurt timp, Dragos Stanca, antreprenor ce conduce compania ThinkDigital, a publicat, tot pe Facebook, traseul facut de imaginile folosite in aceasta campanie PSD:"Din pacate, mai nimeni nu va retine acest proces "complicat". Iar efectul dezinformarii este cel vizat", comenteaza, pe pagina sa, Dragos Stanca.