ActiveWatch, reactie la amenda data lui CTP: "Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Coafurilor"

Organizatia ActiveWatch a reactionat la amenda pe care Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) i-a dat-o jurnalistului Cristian Tudor Popescu, pentru asocierea coafurii Vioricai Dancila cu parul unui pavian cu mantie. Celeritatea cu care a actionat CNCD in acest caz este fara precedent in istoria institutiei, care aprecieaza ca este vorba despre o "decizie abuziva" si un derapaj al Consiliului, derapaj "si mai flagrant" in cazul amendarii lui Cosmin Prelipceanu, pentru lipsa de reactie la comentariile lui CTP.Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii CoafurilorActiveWatch considera ca decizia de a amendare a jurnalistului Cristian Tudor Popescu pentru ca a comparat-o pe prim-ministrul desemnat Viorica Dancila cu un pavian cu mantie este una abuziva si excede mandatul institutiei. Comentariul lui Cristian Tudor Popescu poate fi considerat insultator, insa insultele nu fac obiectul de activitate al Consiliului National pentru Combatere Discriminarii (CNCD) decat in masura in care sunt adresate unor grupuri de persoane care sunt intr-adevar tinte ale discriminarii, chiar si numai discursiva. In cazul de fata, Cristian Tudor Popescu nu se refera la identitatea de gen a doamnei Viorica Dancila, ci la tinuta acesteia. Pentru felul in care isi poarta parul poate fi criticat un copil, o persoana cu dizabilitati, un maghiar ¬ atat timp cat referirea la coafura nu este relevanta pentru calitatea de membru al unei comunitati vulnerabile la discriminare, aceasta nu face obiectul CNCD.Tinem sa aducem aminte institutiei care, de altfel, in hotararile sale, face constant trimiteri la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, ca CEDO a hotarat in repetate randuri ca, in cazul critcilor, fie ele si insultatoare, marja libertatii de exprimare este cu atat mai mare cu cat tinta acestora este o persoana mai prezenta in spatiul public si cu atat mai mult in cazurile in care tintele sunt reprezentate de politicieni care ocupa functii de demnitate publica. Amintim, de asemenea, de speta Mladina D.D. Ljubliana v. Slovenia, in care CEDO a hotarat ca expresia ¬un om falimentar din punct de vedere cerebral,[...] [care] intr-o tara demna de respect nu ar putea fi nici macar om de serviciu intr-o scoala primara¬, folosita pentru a descrie un politician, a fost considerata de CEDO ca fiind protejata de libertatea de exprimare.In legatura cu amenda primita de Cosmin Prelipceanu pentru ca nu a reactionat la afirmatia facuta de Cristian Tudor Popescu, consideram ca derapajul CNCD este si mai flagrant. Prin prisma jurisprudentei pe care tocmai a creat-o, CNCD ar trebui sa-si aplice singura amenda maxima tot pentru ca nu a reactionat in anul 2016, cand a avut de solutionat cazul unui consilier local din Mahmudia care a spus, printre altele, ¬pentru mine, cel mai bun tigan este cel mort¬. Cu acea ocazie, CNCD a inchis dosarul, in ciuda caracterului flagrant rasist, pentru ca - atentie - plangerea nu continea adresa reclamatului (repetam, consilier local in Mahmudia, deci adresa primariei, unde reclamatul lucra, era usor de obtinut!).Celeritatea cu care a reactionat CNCD in cazul coafurii Vioricai Dancila este fara precedent in istoria acestei institutii. Cristian Tudor Popescu a facut afirmatia pe data de 16 ianuarie, pe 18 ianuarie CNCD se autosesiza cu privire la caz, pe 23 ianuarie erau organizate audierile iar pe 31 a fost emisa hotararea. Spre comparatie, in cazul afirmatiilor mult mai grave ale fostului premier Mihai Tudose, care ii ameninta pe maghiari cu spanzuratoarea, audierea a avut loc abia pe data de 30 ianuarie, iar hotararea inca nu a fost emisa, desi comentariul a fost facut anterior celui a lui Cristian Tudor Popescu. De asemenea, unanimitatea deciziei a fost impresionanta. Punand in contextul altor dosare pe care institutia le are in lucru sau pe care le-a solutionat deja, se poate constata ca CNCD a comis o abatere grava de la propria jurisprudenta, ceea ce ne indreptateste sa consideram ca in hotararea pe care a luat-o a intervenit o argumentatie straina de misiunea institutiei, de sorginte evident politica.ActiveWatch solicita Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii sa nu se abata de la misiunea cu care institutia a fost insarcinata in societatea romaneasca si sa se concentreze pe cazurile reale de discriminare si discurs instigator la ura pe care le are de rezolvat.