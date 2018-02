Ministrul culturii din Franta: O noua lege impotriva stirilor false va obliga platformele media sa coopereze cu statul

Cand presedintele Macron a anuntat initial planul legislativ, declaratia sa a fost privita drept o referire la principalele institutii media internationale ale Kremlinului, postul RT si agentia Sputnik. Ambele au versiuni in limba franceza si ambele au fost acuzate de Macron - intr-o conferinta comuna sustinuta alaturi de omologul sau rus, Vladimir Putin, anul trecut - ca publica "neadevaruri defaimatoare" si "propaganda inselatoare".

Ministrul francez a spus, intr-un interviu acordat Journal du Dimanche, citat de postul de televiziune, ca "masurile asupra carora vom lucra de acum pana in martie vizeaza o lege despre "increderea in informatii", ce ne va permite sa actionam foarte rapid cand o stire falsa se raspandeste viral, mai ales intr-o perioada electorala".Legea, a spus ea, va stabili noi responsabilitati pentru diversele media, care trebuie sa coopereze cu statul si sa manifeste transparenta in privinta continutului sponsorizat. "O procedura judiciara va fi introdusa pentru a permite blocarea rapida a diseminarii stirilor false" in momentul cand apar acestea, a precizat oficialul francez.Duminica, ministrul Nyssen a confirmat ca vor exista sanctiuni aspre in cazul in care o entitate nu se va supune viitoarelor obligatii de a coopera cu autoritatile si de a manifesta transparenta, ea sustinand in acelasi timp ca respecta libertatea presei. Dar, a spus ea in interviul mentionat, "nu exista libertate a presei cand (...) stirile false alunga informatia adevarata".