Inca un faliment in asigurari: ASF declanseaza procedura de faliment si la LIG Insurance

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis marti declansarea procedurii de faliment si retragerea autorizatiei de functionare a LIG Insurance, asigurator care avea activitatea suspendata din luna februarie 2015din cauza unui cumul de incalcari ale normelor financiare, contabile si de management operational. LIG Insurance, care a inchiat anul trecut cu o pierdere neta de peste 51,3 milioane de lei, isi asumase aplicarea unui plan de masuri pentru redresarea financiara, plan pe care nu l-a respectat.





Anuntul ASF nu este o surpriza, in conditiile in care LIG Insurance se numara anul trecut, alaturi de Astra, Carpatica, Euroins si Forte Asigurari, printre asiguratorii care nu mai dispuneau de capitaluri suficiente pentru a-si desfasura activitatea in conditii care sa asigure protectia asiguratilor.





Astfel, in raportul de activitate al ASF pe 2015, facut public in urma cu o zi de ASF, se mentioneaza ca: 'societatea LIG trebuia sa realizeze majorarea capitalului social in 2 transe. Desi adunarea generala extraordinara a actionarilor a decis majorarea capitalului social la data de 08 februarie 2016, dupa trecerea a 60 zile in care s-a constatat ca nu s-a concretizat identificarea resurselor necesare majorarii de capital social, intr-o noua adunare generala extraordinara a actionarilor, din 05 aprilie 2016 a decis revocarea hotararii initiale de majorare, propunand intrarea intr-un plan de redresare (conform art. 99 alin (2) din Legea nr. 237/2015) pana la sfarsitul anului 2016. Restul masurilor asumate de societate in planul aferent exercitiului BSRE au fost indeplinite'.





In vara acestui an, respectiv in 9 iunie 2016, conducerea ASF a analizat situatia asiguratorului LIG Insurance pe baza rezultatelor unei actiuni de control desfasurate in prima parte a acestui an si a decis mentinerea interdictiei de exercitare a activitatii pe o perioada de inca trei luni. Din cauza unui cumul de incalcari ale normelor financiare, contabile si de management operational, LIG Insurance - autorizata pentru asigurari generale - are activitatea suspendata din luna februarie a anului 2015, societatea asumandu-si aplicarea unui plan de masuri pentru remedierea deficientelor constatate de ASF.





ASF spune ca a luat masura prelungirii cu inca trei luni a interdictiei de exercitare a activitatii, "in vederea intensificarii eforturilor de restabilire a situatiei financiare si reincadrare in indicatorii de prudentialitate prevazuti de Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare".





Evaluarea discutata in cadrul Consiliului ASF, pe baza datelor pe anul 2015, a relevat ca, in continuare, LIG Insurance nu dispune de fondurile proprii de baza necesare acoperirii cerintei de capital minim (MCR), respectiv a cerintei de capital de solvabilitate (SCR).





Drept urmare, Consiliul ASF a dispus ca, in termen de o luna, LIG Insurance sa transmita un plan de finantare pe termen scurt privind aducerea fondurilor proprii eligibile la nivelul necesar respectarii cerintei de capital - MCR. De asemenea, societatea are la dispozitie doua luni pentru refacerea planului initial de remediere, incluzand masuri care sa asigure un nivel al fondurilor proprii eligibile suficient pentru acoperirea cerintei de solvabilitate - SCR, respectiv sa permita imbunatatirea profilului de risc in vederea unei reduceri corespunzatoare a necesarului de capital. Termenele de restabilire a indicatorilor MCR si SCR curg de la data de 20 aprilie 2016.





Totodata, Consiliul ASF a interzis societatii LIG Insurance sa dispuna liber de plasamentele financiare, terenurile si cladirile pe care le detine.