Schimbari la varful Metropolitan Life: Mihai Coca-Cozma va prelua functia de director de operatiuni al companiei de asigurari de viata

Oana Velicu, Metropolitan Life Pensii Foto: Metropolitan Life

Metropolitan Life, al treilea mare asigurator de viata activ in Romania, a anuntat marti doua schimbari strategice, care vor avea loc incepand din aceasta luna. Mihai Coca-Cozma, actualul CEO Metropolitan Life Pensii, va prelua functia de Director de Operatiuni al companiei de asigurari de viata, in timp ce Oana Velicu, Directorul de Operatiuni al companiei de asigurari de viata, va prelua conducerea Metropolitan Life Pensii.Schimbarile vor avea loc dupa primirea aprobarilor din partea autoritatilor locale.Mihai Coca-Cozma are o experienta de peste 17 ani in industria asigurarilor de viata si pensii. In comunicatul companiei se precizeaza ca rolul sau in noua functie este 'de a intari si aduce un suflu nou in aria operationala a companiei de asigurari de viata'. Acesta va continua sa detina un rol semnificativ si in cadrul Metropolitan Life Pensii, ca Presedinte al Consiliului de Administratie, supervizand implementarea strategiei pentru compania de pensii.Metropolitan Life s-a situat pe primul loc in topul asiguratorilor care au inregistrat profit in 2015, cu, dupa un profit de 50,5 milioane lei in 2014.Amintim ca incepand cu luna mai a anului 2016, ASF a aprobat modificarea formei juridice a Metropolitan Life din societate de asigurare in sucursala a MetLife Europe Limited, companie membra a MetLife Group inregistrata in Irlanda,ca Metropolitan Life Asigurari intentioneaza sa devina, incepand cu, sucursala a MetLife Europe Limited, companie membra a MetLife Group inregistrata in Irlanda, toate politele de asigurari de viata detinute de clienti urmand a fi transferate catre acesta firma.ca "transformarea in sucursala a operatiunii locale este un proces intern desfasurat in cadrul MetLife Group si nu reprezinta o tranzactie financiara sau un exit din piata locala de asigurari si ca schimbarea nu va afecta in niciun fel relatia cu clientii sau politele Metropolitan Life detinute de acestia".Metropolitan Life este parte din MetLife, Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurari de viata din lume. Infiintata in 1868, MetLife ofera, la nivel global, asigurari de viata, planuri de pensii, beneficii pentru angajati si servicii de administrare a activelor. Cu aproximativ 100 de milioane de clienti, MetLife are operatiuni deschise in aproape 50 de tari si detine pozitii de conducere in piete din Japonia, America Latina, Asia, Europa si Orientul Mijlociu. In Romania, Metropolitan Life are peste 17 ani de activitate pe piata de asigurari de viata. Doua milioane de clienti beneficiaza de asigurari de viata si pensii private obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local.