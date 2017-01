Licitatie RCA in valoare estimata la peste 13,1 milioane de lei: Jandarmeria vrea sa-si asigure parcul auto pentru urmatorii doi ani

Jandarmeria vrea sa incheie un acord-cadru pe doi ani pentru asigurarea RCA a masinilor din dotare, in perioada 1 aprilie 2017 - 31 martie 2019, contract cu o valoare estimata la peste 13,1 milioane de lei (fara TVA), finantat de la bugetul de stat, potrivit unei licitatii deschise lansate miercuri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Jandarmeria estimeaza ca vor trebui incheiate maxim 9400 de polite RCA. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.Potrivit informatiilor din SEAP, dupa atribuirea acestui acord cadru, Jandarmeria va incheia cu ofertantii calificati, prin reluarea competitiei, contracte subsecvente avand ca obiect incheierea politelor de asigurare RCA a vehiculelor din dotare valabile pe perioade de cate 12 luni pentru fiecare vehicul in parte. Criteriul de evaluare a ofertelor pentru atribuirea fiecaruia din contractele subsecvente, aferente acordului cadru, este 'pretul cel mai scazut'.Jandarmeria vrea sa semneze acordul cadru cu ofertantii calificati pana la data de 15 martie 2017, iar primul contract subsecvent va fi incheiat cu ofertantul castigator pana la data de 31 martie 2017, se arata in caietul de sarcini al licitatiei (vezi documentul atasat).Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 7 februarie 2017, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 14 februarie 2017. Data limita de evaluare a ofertelor este 6 martie 2017.