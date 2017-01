Obiectivele ASF pentru 2017: Activitatea de supraveghere va fi intarita. Masurile luate in urma rezultatelor unui control inopinat la Asirom vor fi anuntate in curand

"ASF va continua intarirea activitatii de supraveghere a conduitei entitatilor reglementate, cu efect asupra protectiei consumatorilor, si va adopta masuri acolo unde sunt constate incalcari in urma sesizarilor, petitiilor si ca urmare a constarilor in activitatea de supraveghere. Se va generaliza analiza asupra solutionarii dosarelor de daune si a elementelor aferente procesului de dezdaunare si se va continua cu sistemul de indicatori de conformitate si conduita", se arata in raportul cu obiectivele pe 2017 dat publicitatii vineri de ASF (vezi documentul atasat).

"Controlul inopinat demarat anul trecut la Asirom a fost fundamentat pe numarul mare de petitii inregistrate de societate si a depasirii unui numar semnificativ de termene de solutionare a dosarelor de dauna", a declarat vineri pentru HotNews.ro Calin Randu, directorul Directiei Protectia Consumatorilor din ASF.

In raport, ASF subliniaza ca, in 2016, 'in scopul realizarii obiectivului de protectie a drepturilor consumatorilor de asigurari, din activitatea de solutionare a petitiilor au fost identificate deficiente privind modul de instrumentare a dosarelor de dauna de catre societatile de asigurare, urmare carora, conducerea ASF a decis efectuarea unorDe altfel, in urma cu doua zile, conducerea ASF a anuntat ca a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la societatea Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group,In data de 27 decembrie 2016, ASF a anuntat ca, analizarii rezultatelor controlului inopinat efectuat la City Insurance, a decis amendarea societatii cu 30.000 de lei si a directorului general cu 10.000 de lei, concomitent cu stabilirea unor masuri in sarcina societatii de asigurare.