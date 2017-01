Omniasig VIG a castigat inca un contract pentru asigurarea RCA a unor autovehicule ale Postei Romane, dupa o licitatie la care a fost singurul ofertant

Criteriul de atribuire a contractului de asigurare a 118 de autovehicule ale Postei a fost 'cel mai bun raport calitate-pret', in care valoarea totala a primelor de asigurare RCA ceruta a avut o pondere de 80 de puncte, iar acordarea facilitatii de asigurare de avarii si furt CASCO, gratuita, pentru toate cele 118 autovehicule asigurate RCA, a avut un punctaj de 20 de puncte.Posta a atribuit acest contract catre Omniasig in data de 12 ianuarie 2017.Omniasig VIG nu este la primul contract de asigurare castigat la posta Romana. In luna mai a anului trecut, catre Omniasig VIG un contract de aproape 150.000 de euro pentru asigurarea auto RCA a 603 autovehicule. Contractul viza asigurarea RCA pentru 2016 si a fost atribuit prin licitatie deschisa, la care au depus oferte Omniasig si Asirom, asiguratori care fac parte din acelasi grup - Vienna Insurance Group (VIG). Pe 2015, parcul auto al postei Romane a fost asigurat RCA tot de catre Omniasig VIG.Dupa primele noua luni ale anului trecut,In aceeasi perioada de referinta, pe primele doua locuri s-au situat Allianz-Tiriac Asigurari (prime subscrise in valoare de 898,9 milioane lei si o cota de piata de 13,06%) si Asirom VIG (prime subscrise in valoare de 887,6 milioane de lei si o cota de piata de 12,9%)