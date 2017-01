Asirom VIG a fost amendata cu 200.000 de lei de catre ASF pentru nereguli la plata daunelor RCA si CASCO/Membrii conducerii asiguratorului, amendati cu 80.000 de lei

sanctionarea S.C. Asirom Vienna Insurance Group S.A. cu amenda de 200.000 lei , in conformitate cu prevederile art.163 alin.(2) lit. b) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare;

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a sanctionat cu 200.000 de lei societatea Asirom VIG pentru nereguli constatate la modul de solutionare a dosarelor de dauna RCA si CASCO, la calculul si inregistrarea rezervei de dauna, precum si in privinta acuratetii si exactitatii datelor privind dosarele de dauna, a anuntat marti autoritatea. Bregovan Adamovic, vicepresedinte si responsabil cu daunele, a fost amendat cu 50.000 de lei, iar Juraj Lelkes, presedintele directoratului si alti doi oficiali au fost amendati cu cate 10.000 de lei. ASF a mai impus conducerii Asirom si o serie de masuri corective pe o perioada de 6 luni.Sanctiunile au fost aplicate in urma analizarii rezultatelor unui control inopinat realizat de ASF in perioada 5 septembrie - 17 noiembrie 2016."In principal, tematica controlului a vizat modul in care societatea a instrumentat/solutionat dosarele de dauna pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila si CASCO auto, a calculat si a inregistrat rezerva de dauna (avizata si neavizata), precum si acuratetea si exactitatea datelor privind dosarele de dauna aflate in rezerva/plati de indemnizatii/respingeri/prescrieri dosare.In urma analizarii rezultatelor controlului inopinat si a neregulilor constatate, Consiliul ASF a decis:De asemenea, Consiliul ASF a stabilit in sarcina conducerii societatii Asirom Vienna Insurance Group S.A. o serie de masuri corective pe o perioada de 6 luni de la data primirii deciziei, conform prevederilor legale in vigoare, privind evolutia dosarelor aflate in soldul rezervei de dauna avizata la data de 31.12.2016 si evolutia dosarelor de dauna avizate in cursul anului 2017, in perioada mentionata.In plus, Consiliul ASF a hotarat ca Asirom Vienna Insurance Group S.A. sa intocmeasca raportul privind riscul propriu si evaluarea solvabilitatii pentru perioada 2016 ¬ 2018, in conformitate cu prevederile Anexei nr.2 din Norma nr.35/2015 privind cerintele calitative stabilite de catre Autoritatea Europeana de Supraveghere pentru Asigurari si Pensii Ocupationale, luand in considerare nivelul riscurilor de rezerva si operational identificat in cadrul actiunii de control.Decizia ASF cu privire la rezultatele controlului inopinat poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii, fara ca executarea sanctiunilor sa fie suspendata pe durata solutionarii contestatiei.Una dintre prioritatile absolute ale ASF vizeaza urmarirea indeaproape a executarii complete a obligatiilor asumate de catre entitatile reglementate in contractele cu consumatorii, in special in cazul asigurarilor generale si auto".Dupa primele noua luni din 2016,cu venituri din prime subscrise in valoare de 887,6 milioane de lei si o cota de piata de 12,9%, dupa Allianz-Tiriac Asigurari, care in aceeasi perioada de referinta avea prime subscrise in valoare de 898,9 milioane lei si o cota de piata de 13,06%, conform datelor ASF.