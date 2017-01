Statistici ale Politiei, transmise asiguratorilor: Cinci decese pe zi, in medie, pe drumurile din Romania in 2016

"Trebuie insa tinut cont de faptul ca multe dintre accidentele care se petrec pe drumurile din Romania nu sunt declarate la Politie, fiind insa instrumentate de asiguratori. Datele ASF arata ca la sfarsitul anului 2015 erau aproximativ 275.000 de dosare de dauna doar pe RCA. Datele transmise de catre IGPR la solicitarea Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania confirma semnalele de alarma trase de asiguratori de-a lungul anului 2016, privind pericolul reprezentat de circulatia pe drumurile din Romania. La nivel mondial, accidentele rutiere reprezinta una dintre cauzele principale ale deceselor, fiind numite de Organizatia Mondiala a Sanatatii o 'problema uriasa de sanatate publica'.", precizeaza UNSAR.

In acest context, UNSAR subliniaza ca, in ultimii ani, sumele pe care asiguratorii le cheltuiesc cu despagubirile au inregistrat cresteri foarte mari, mai ales in ceea ce priveste despagubirile pentru daune morale si vatamari corporale: despagubiri mai mari cu aproximativ 140% in 2015 fata de 2010, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara.Nu in cele din urma, Uniunea precizeaza ca 'este esential ca in anul 2017 promovarea unui comportament responsabil in trafic sa fie atat printre prioritatile decidentilor politici, cat si ale tuturor celorlalte parti implicate: cetateni, soferi profesionisti, asiguratori' si spune ca vrea vina in sprijinul autoritatilor in identificarea celor mai bune solutii. In acest sens, UNSAR lucreaza la un program propriu de siguranta in trafic, pe care il va implementa in anul 2017.