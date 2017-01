​Detaliile achizitiei ATE Insurance de catre Euroins, in Monitorul Oficial: Actiunile achizitionate de bulgari au o valoare nominala totala de peste 22,04 milioane de lei

Achizitie Euroins Foto: Captura Monitorul Oficial

"1. aprobarea tranzactiei si ratificarea oricaror acte juridice si demersuri efectuate de catre Consiliul de Administratie si conducerea executiva a Societatii in legatura cu achizitionarea si preluarea de catre Societate a intregului portofoliu de contracte de asigurare detinut de asiguratorul cedent SC ATE Insurance Romaia (..), acest transfer de portofoliu incluzand transferarea drepturilor si obligatiilor care decurg din contractele de asigurare subscrise de asiguratorul cedent, respectiv rezervele tehnice aferente portofoliului cedat, concomitent cu transferarea activelor admise sa acopere aceste rezerve.

2. In contextul finalizarii tranzactiei mentionate la punctul anterior, aprobarea tranzactiei si ratificarea oricaror acte juridice si demersuri efectuate de catre Consiliul de Administratie si conducerea executiva a Societatii in legatura cu achizitionarea de catre Societate a dreptului de proprietate asupra a 102.073 actiuni, cu o valoare nominala de 216 RON fiecare, reprezentand 99,54% din capitalul social si drepturile de vot in SC ATE Insurance Romania SA, actiuni detinute de catre Piraeus Bank SA.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul legal la data de 20.02.2017, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va intruni la data de 21.02.2017, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi", se arata in documentul publicat vineri in Monitorul Oficial (vezi captura atasata).

Consiliul de administratie al Euroins a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Euroins Romania la data de 20.02. 2017, ora 11, cu urmatoarea ordine de zi:



Euroins Romania, asigurator aflat in redresare financiara pe baza de plan, din octombrie 2015



Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a hotarat in sedinta din 14 octombrie 2015 deschiderea procedurii de redresare financiara pe baza de plan a societatii Euroins, avand ca obiectiv restabilirea situatiei financiare in termen de un an.



Pentru detalii citeste: UPDATE/EXCLUSIV Euroins vine cu precizari dupa ce ASF a anuntat ca a aprobat planul de redresare potrivit caruia bulgarii ar trebui sa aduca 400 milioane de lei la capitalul social pana la sfarsitul lui 2016

O luna mai tarziu, ASF a anuntat ca a aprobat planul de redresare financiara, pe termen de un an, al Euroins. Planul de masuri includea printre altele doua majorari de capital in valoare totala de 400 de milioane de lei: 200 de milioane de lei pana la data de 31 decembrie 2015 (operatiune pentru care societatea a depus, in luna octombrie 2015, documentatia la Registrul Comertului), respectiv de 200 de milioane de lei in semestrul al doilea 2016.Ca reactie la anuntul ASF, reprezentantii Euroins au remis HotNews.ro un extras din planul de redresare transmis ASF in care se arata ca a doua etapa a majorarii de capital care se va defasura in al doilea semestru din 2016 are in vedere o subscriere de pana la 200 milioane lei, cuantumul urmand a fi stabilit in functie de evolutia ulterioara a indicatorilor financiari, ai performantei economice a companiei de pana la data deciziei ASF, precum si de adecvarea programului de reasigurare"., Euroins Romania a transmis un comunicat de presa in care a anuntat ca actionarii Euroins Insurance Group (EIG) au transferat in contul companiei din Romania suma de 100 de milioane de lei in data de 23 decembrie 2016, reprezentand marirea de capital prevazuta pentru finalul anului. Dupa aceasta noua crestere, capitalul social al Euroins se ridica la valoarea de 530 de milioane de lei.EIG a mai efectuat in luna august 2016 o marire de capital social in valoare de 200 de milioane de lei, transferati in contul Euroins Romania, crescand astfel capitalul social al companiei la 430 de milioane de lei.Euroins Romania a inregistrat o crestere de 21,8% a primelor brute subscrise in 2016 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, la 197,7 milioane de euro. In decembrie, veniturile din prime brute subscrise au crescut cu 19,6% comparativ cu decembrie 2015, la 21,8 milioane de euro.