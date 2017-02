Romanii au efectuat aproape 5.000 de apeluri in call-center-ul ASF in 2016 pentru a cere informatii despre situatia pagubitilor Astra Asigurari si Carpatica Asig

"Cele mai multe solicitari de informatii au venit pe domeniul asigurarilor (6.835 apeluri), in timp ce cererile de informatii aferente sectorului pensiilor private si al pietei de capital au totalizat 1.156 de apeluri. De asemenea, ASF a mai primit circa 1.500 de apeluri care vizau alte tipuri de informatii decat cele care urmaresc o anumita piata si 209 apeluri referitoare la entitatea de solutionare alternativa a litigiilor SAL-Fin. Timpul mediu per convorbire a fost de 3 minute si 20 de secunde, iar 82,1% din apelurile primite au avut un timp de raspuns cuprins intre 0-5 minute", se arata in comunicatul de presa transmis miercuri de ASF.

ASF dispune, in cadrul Directiei Relatii cu Publicul, Petitii si Educatie Financiara, incepand din 14 iulie 2016, de un nou call-center modern care permite managementul eficient al apelurilor primite din partea consumatorilor la numarul de telefon gratuit TelVerde 0800 825 627., moment de la care Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) poate face plati doar catre pagubitii care au depus cereri de plata si care au dosarele complete. Plata despagubirilor se face in limita a 450.000 lei pentru fiecare creditor.ca urmare a constatarii starii de insolventa a societatii, si promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment. Anuntul a fost previzibil, in conditiile in care Carpatica Asigurari, detinuta de omul de afaceri Ilie Carabulea, se afla in procedura de rezolutie, si a incheiat anul 2015 cu o pierdere neta de peste 204,3 milioane lei, iar vanzarea companiei a esuat dupa ce ASF a respins dosarul sinigurului investitor interesat - consortiul IIC - pe motiv ca acesta nu ar fi avut capacitatea financiara certa de a sustine redresarea asiguratorului.