Radu Toia, noul consilier al presedintelui ASF pentru piata de capital si protectia consumatorului

Radu Toia, un specialist cu o experienta de aproape 20 de ani pe piata de capital, este, incepand de luni, noul consilier al presedintelui ASF pentru piata de capital si protectia consumatorului. In perioada 1997 ￯ 2014, Radu Toia, a activat in cadrul Comisiei Nationale pentru Valori Mobiliare (CNVM) si Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) unde a coordonat, din pozitia de director, directiile de Autorizare - Reglementare si Autorizare - Supraveghere.Radu Toia este din decembrie 2015 director executiv al Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF), iar din ianuarie 2016 ocupa pozitia de administrator independent al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Incepand din aprilie 2016, ca membru in Colegiul de Coordonare al SAL-Fin din partea AAF, a participat la infiintarea si dezvoltarea entitatii de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul financiar non-bancar.