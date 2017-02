Marius Popescu va prelua incepand cu 1 aprilie 2017 conducerea operatiunilor NN din Turcia

"Ca CEO al NN in Romania, performantele lui Marius au fost extraordinare, consolidand cu succes pozitia de lider de piata a companiei. El a continuat dezvoltarea celei mai puternice forte de vanzari din piata locala de asigurari, in acelasi timp intensificand prezenta noastra in segmentul de bancassurance. In prezent, NN este liderul pietei din Romania, oferind asigurari si pensii private pentru mai mult de doua milioane de clienti. Incepand din aprilie, Marius va merge la NN Hayat ve Emeklilik cu mandatul de a dezvolta, prin aportul adus de experienta sa vasta, operatiunile de asigurari si de pensii facultative din Turcia, imbunatatind constant experienta clientilor, in linie cu strategia noastra globala.", a declarat Robin Spencer CEO International Insurance si membru al Management Board al NN Group.

Marius Popescu, care conduce in prezent NN Romania, liderul pietei locale de asigurari de viata, va prelua incepand cu 1 aprilie 2017 conducerea operatiunilor NN din Turcia, potrivit anuntului grupului NN. Marius Popescu a fost numit la conducerea operatiunilor NN din Romania din 2013 si, impreuna cu echipa sa, a contribuit la consolidarea pozitiei de lider de piata a companiei pe toate cele trei linii de business: asigurari de viata, pensii obligatorii si pensii facultative, avand mai mult de doua milioane de clienti.Marius Popescu se alatura echipei din Turcia dupa 12 ani petrecuti alaturi de echipa din Romania. In cadrul organizatiei din Romania, Marius Popescu a ocupat numeroase pozitii de management, printre acestea numarandu-se cele de CEO al NN Investment Partners si CEO al NN Pensii. A fost numit CEO al NN in Romania incepand din 2013 si, impreuna cu echipa sa, a contribuit la consolidarea pozitiei de lider de piata a companiei pe toate cele trei linii de business: asigurari, pensii obligatorii si pensii facultative.Succesorul lui Marius Popescu va fi anuntat in perioada urmatoare. Pana atunci, Mihai Muntean, actualul Chief Sales Officer al NN Romania, va prelua interimar conducerea NN Asigurari de Viata.