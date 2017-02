Plafonarea tarifelor RCA din Romania: Cum au interpretat asiguratorii UNSAR precizarea Comisiei Europene ca masura pare sa nu fie in linie cu legislatia UE

"This intervention in the price setting of insurance premiums in the absence of a general system of price control does not appear to be in line with EU law, in particular with the provisions of the Solvency II directive. The measure is also likely to aggravate current distortions and put further pressure, in the short term, on the profit generation capacity of insurers", se arata in raportul privind semestrul european, elaborat in aceasta saptamana de Comisia Europeana.

Plecand de la aceste precizari ale Comisiei Europene,Comisia Europeana atentioneaza, in raportul de tara publicat ieri, ca masurile de plafonare a tarifelor politelor asigurarii obligatorii auto, luate de Guvernul Romaniei anul trecut, incalca prevederile Directivei Solvency II, ale carei standarde au fost adoptate si de Romania la inceputul anului 2016. In plus, in acelasi raport este mentionat faptul ca aceasta masura agraveaza starea pietei de asigurari.Asa cum au afirmat in numeroase randuri si reprezentatii Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania, Comisia Europeana noteaza ca interventia statutului in fixarea preturilor pentru o anumita categorie de servicii, in absenta unui sistem general de control, incalca legislatia comunitara.Conform oficialilor europeni, astfel de initiative asumate de catre guvernanti dauneaza predictibilitatii cadrului legal si nu fac altceva decat sa submineze stabilitatea mediului financiar si a sentimentului de incredere al investitorilor. De asemenea, aceste masuri tind doar sa puna o presiune si mai mare in viitorul apropiat pe afacerile societatilor care activeaza in sectorul de asigurari.UNSAR a atras atentia inca de la sfarsitul anului trecut in legatura cu incalcarile legislatiei europene de catre OUG 54/2016 si in acest sens a sesizat si Comisia Europeana. In acest moment, cazul este in analiza organismelor europene, iar Romania risca infringementul.Mai mult, orice alte aspecte restrictive din legislatia privind RCA, care ar face referire la costuri impuse, ar putea duce la acelasi risc de infringement pentru Romania.Desi scopul declarat al adoptarii acestei masuri a fost stabilizarea si echilibrarea pietei de asigurari, plafonarea tarifelor RCA conduce la dezechilibre operationale majore. Impactul real al acestei masuri nu va putea fi analizat decat dupa o perioada lunga, avand in vedere specificul acestei afaceri: pentru primele subscrise astazi, asiguratorul poate plati despagubiri chiar si peste zece ani.UNSAR atrage atentia ca toate aceste efecte negative se pot rasfrange asupra consumatorilor, tocmai cei pe care legislatia ar trebui sa-i protejeze. Plafonarea tarifelor pentru politele RCA a dus la cazuri in care un sofer cu o conduita rutiera buna sa plateasca pentru asigurare aproape cat un sofer cu istoric de daune.Avand in vedere toate aceste elemente, UNSAR sustine promovarea unor masuri sistemice care sa vizeze cauzele care duc la dezechilibrele din piata RCA, fara a fi nevoie de interventia statului in piata libera. O masura foarte importanta este cresterea sigurantei in trafic, pentru a diminua daunalitatea, avand in vedere faptul ca Romania este pe primul loc in Europa la acest capitol. In plus, UNSAR reitereaza necesitatea introducerii unui sistem predictibil pentru reglementarea despagubirilor pentru daune morale asociate vatamarilor corporale, care sa asigure un tratament nediscriminatoriu pentru persoanele prejudiciate si sa reduca presiunea exercitata in acest moment asupra primelor RCA."care sa fie aplicate de catre societatile de asigurare pe o perioada de sase luni, conform propunerilor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Hotararea a intrat in vigoare in 17 noiembrie 2016, moment de la care, pentru toate politele noi incheiate, asiguratorii nu au voie sa practice tarife peste cele maxime reglementate prin acest act normativ, in caz contrar riscand amenzi intre 1.000 lei si 50.000 lei.Metodologia de calcul si tarifele maximale au fost stabilite de ASF prin consultare cu asociatiile transportatorilor si cu societatile de asigurari, iar proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Concurentei.Autoritatile au motivat aceasta interventie asupra preturilor RCA prin 'imprejurarile exceptionale manifestate prin dezechilibru major intre cerere si oferta, respectiv disfunctionalitatea evidenta a pietei asigurarilor obligatorii auto din Romania'. Astfel, Guvernul Romaniei impreuna cu Consiliului Concurentei au considerat necesara instituirea unui mecanism de control al pietei asigurarilor obligatorii auto din Romania, manifestat in prima etapa, prin stabilirea de catre ASF a unor tarife de plafonare aferente primelor RCA.Tarifele au fost stabilite de ASF"asemenea masuri pot fi adoptate prin hotarare (n.a Hotarare de Guvern) pentru o perioada de 6 luni, care poate fi prelungita succesiv pentru durate de cate cel mult 3 luni, cat timp persista imprejurarile care au determinat adoptarea respectivei hotarari'.