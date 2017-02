Topul asiguratorilor RCA la sfarsitul anului 2016: Euroins avea cea mai mare cota de piata, urmat de Asirom si City Insurance

Numarul de contracte RCA incheiate, exprimat in unitati anuale, a atins anul trecut un nivel de 4.983.409, ceea ce echivaleaza cu o crestere cu peste 5% fata de anul anterior.La nivelul intregii piete se remarca o inversare a trendului ascendent al primelor medii in trimestrul patru al anului 2016. Astfel, valoarea primei medii trimestriale in trimestrul patru a fost de 822 lei fata de 901 lei in trimestrul trei.In acelasi timp, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a continuat monitorizarea primelor medii lunare, la finele lunii decembrie 2016 prima medie anualizata RCA pentru persoanele fizice situandu-se la un nivel de 465 lei pentru autoturisme, 978 lei pentru autovehicule destinate transportului de marfa si 1.814 lei pentru autoturisme transport persoane.Pentru persoanele juridice, primele medii au ajuns, la sfarsitul anului 2016, la 712 lei pentru autoturisme, 2.527 lei pentru autovehicule de transport marfa si 2.191 lei pentru autovehicule transport persoane.Pe baza datelor provizorii raportate de societatile de asigurari, la 31 decembrie 2016, rata combinata (bruta de reasigurare) se situa la 108,48%.