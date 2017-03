UNSAR: Un cutremur precum cel din 1977 ar provoca pagube de 6 miliarde euro la nivelul intregii tari

Cutremurul din 1977 a avut o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter si a afectat circa 35.000 de cladiri la nivelul intregii tari, pagubele fiind estimate atunci la 2 miliarde dolari. In urma cutremurului, au fost inregistrati 1.570 morti si 11.300 raniti.In cazul in care un cutremur de aceeasi amploare ar avea loc in prezent, daunele ar fi de circa 6 miliarde euro la nivelul intregii tari, a declarat un responsabil al sectiunii de asigurari de bunuri si proprietati in cadrul Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), Aurel Badea."Am facut o simulare in acest sens, iar nivelul pagubelor este estimat la 6 miliarde euro. Nu cunoastem capacitatea asiguratorilor de a acoperi daunele in cazul unui astfel de eveniment", a declarat Badea.Locuintele asigurate obligatoriu de Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) ar suferi daune estimate la 775 milioane de euro, potrivit reprezentantilor PAID, in contextul in care programul de reasigurare este de 800 milioane euro, cu peste 50% mai mult decat cerintele normelor EIOPA de Solvabilitate II. Doar 20% dintre cele 8,9 milioane de locuinte din Romania au asigurare obligatorie.Este putin probabil ca daunele sa depaseasca nivelul de 800 milioane euro, potrivit directorului general al PAID, Nicoleta Neacsu."Daca ar fi un cutremur de 10 grade, asa cum cineva a anuntat recent, daunele ar depasi aceasta suma. Dar cred, la un astfel de eveniment, nu am mai exista noi, cei de aici, sa discutam despre aceasta problema", a declarat Neacsu.Potrivit directorului PAID, un eveniment ca cel din 1977, statistic, are loc o data la 170 de ani, potrivit unui model de evaluare.