ASF a decis inchiderea procedurii de redresare financiara a Euroins, dupa ce asiguratorul a adus 300 milioane lei la capitalul social

Principalele elemente ale planului de redresare au vizat masuri de capitalizare, revizuirea programului de reasigurare si o serie de masuri operationale constand in schimbarea auditorului financiar, revizuirea politicilor/procedurilor interne, inventarierea trimestriala a dosarelor de dauna, auditarea sistemului informatic, precum si elemente de natura sa conduca la restabilirea situatiei financiare a societatii.Ca urmare a indeplinirii masurilor stabilite in planul de redresare, indicatorii societatii au fost restabiliti, astfel ca la data de 31.12.2016 societatea Euroins inregistra un raport intre marja disponibila si marja minima de 1,8, un raport intre marja disponibila si fondul de siguranta de 5,4 si un grad de acoperire al rezervelor tehnice cu active admise de 120,5%, respectiv un coeficient de lichiditate de 1,4.De asemenea, la sfarsitul anului trecut, gradul de acoperire a cerintelor de capital de solvabilitate (Solvency Capital Requirement - SCR) cu fonduri proprii eligibile era de 106,7%, iar gradul de acoperire a cerintelor de capital minim (Minimum Capital Requirement - MCR) cu fonduri proprii eligibile de baza este de 205,7%, fiind respectate astfel cerintele prevederilor art.72 alin.(1) si art. 95 alin.(1) si alin.(3) din Legea 237/2015.Decizia ASF de deschidere a procedurii de redresare pe baza de plan a societatii Euroins, din luna octombrie a anului 2015, va fi revocata in conformitate cu prevederile legale.