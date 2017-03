Plafonarea tarifelor RCA expira la jumatatea lunii mai/ASF pregateste pana atunci tarife RCA de referinta, proiect in care va fi asistata tehnic si de Banca Mondiala

Detalii din comunicatul transmis luni de ASF:

Asigurarea unei evolutii predictibile si stabile a pietei asigurarilor, dupa incheierea perioadei de plafonare a tarifelor, prin analizarea si completarea legislatiei existente;

Evitarea derapajelor si asigurarea indeplinirii obligatiilor legale prin monitorizarea tarifelor maximale de prima practicate in piata;

Transparentizarea utilizarii principiilor actuariale prin publicarea unui raport complet privind stabilirea tarifelor de referinta la nivel de piata;

Protejarea consumatorilor prin intermediul unor activitati diversificate de educatie financiara.

"Pachetul de actiuni pentru stabilizarea pietei RCA elaborat de ASF cuprinde: pilonul legislativ, inclusiv participarea la aprobarea Legii RCA in Parlament si elaborarea legislatiei de nivelul 2 de competenta Autoritatii; introducerea pretului de referinta, potrivit legii, si monitorizarea primelor efective pentru sectoarele cele mai vulnerabile; implementarea de masuri specifice de protectie a consumatorilor.Printre cele mai importante masuri pe care ASF le are in vedere se numara stabilirea tarifelor de referinta, introducerea in legislatie a conceptului 'client cu risc ridicat', elaborarea unor ghiduri cu privire la relatia asiguratorilor/intermediarilor cu consumatorii, precum si derularea unor activitati sustinute de informare publica si de educatie financiara pe tema politelor RCA.ASF va contracta servicii actuariale de specialitate din partea unei terte parti independente pentru intarirea credibilitatii rezultatelor obtinute. Totodata, ASF va lucra la acest proiect cu Banca Mondiala care va oferi asistenta tehnica in vederea consolidarii unei piete de asigurari RCA orientata pe tarife de referinta.Pentru aceasta categorie speciala, analiza prevederilor legislative de pe alte piete mature (ex. Austria, Belgia) indica abordari precum posibilitatea apelarii la o asociatie a asiguratorilor in situatia in care tariful de prima depaseste un anumit prag. In urma determinarii de catre aceasta asociatie a unui tarif aferent riscului ridicat, contractul de asigurare este repartizat pe baza unor criterii, care pot sa tina cont de cota de piata, catre o societate de asigurare membra a asociatiei. In Romania, acest proces ar putea fi gestionat de catre BAAR.Elaborarea unui ghid cu privire la prevenirea practicilor incorecte, neloiale care sa includa recomandari referitoare la conduita asiguratorilor sau intermediarilor in asigurari in relatia cu consumatorii, precum si implementarea unor activitati de informare publica si educatie financiara axata pe rolul si utilitatea RCA.Aceste masuri se inscriu intr-un cadru mai amplu al proiectului privind stabilizarea pietei RCA, ale carui directii generale de actiune sunt:Proiectul urmareste atat implementarea unor masuri imediate, necesare procesului de tranzitie catre un sistem bazat pe tarife de referinta, cat si alte demersuri de stabilizare si dezvoltare a pietei pentru urmatoarele 12 luni. Aceste directii se situeaza in linie cu obiectivele fundamentale ale ASF care urmaresc protectia si informarea corespunzatoare a consumatorilor, precum si stabilitatea si functionarea sanatoasa a pietelor".