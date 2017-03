ASF anunta ca va sprijini preluarea City Insurance, asigurator in redresare financiara, de catre Max Roessler, un investitor privat elvetian

"Cu o cariera bancara si investitionala impresionanta, Dr. Max Roessler detine un portofoliu substantial de active in mai multe societati elvetiene. Este actionar principal in compania de constructii Implenia, detine participatii importante in compania de masini unelte Starrang Group, ca si in companii de servicii financiare, inclusiv in societati de asigurare inregistrate in Europa. A detinut/detine diferite pozitii de management in diferite companii (ex. Rossaco Consulting AG, Global Care AG, Marowag AG, Parmino Holding AG, SunVesta Holding AG, Dominick Company AG). Dr. Max Roessler este profesor, absolvent al Universitatii Harvard si al Facultatii Tehnice a Confederatiei Helvetice din Zurich", se arata in comunicatul transmis joi de ASF.

"Avem convingerea ca aceasta investitie va completa tabloul solid al asiguratorilor din Romania spre beneficiul consumatorilor romani", a declarat presedintele ASF, Misu Negritoiu.

Alaturi de Roessler, la intalnire au participat si reprezentantii Berlin London Holding AG, companie cu resurse si expertiza, la nivel european, in domeniul managementului si reorganizarii societatilor de asigurare.ASF a mai anuntat ca 'va acorda tot sprijinul pentru facilitarea tranzactiei si va coopera atat cu compania City Insurance, cat si cu investitorul, pentru restabilirea, intr-un termen cat mai scurt, a indicatorilor financiari de capitalizare, solvabilitate si lichiditate ai societatii de asigurare'.Totodata, Presedintele ASF a salutat intrarea pe piata asigurarilor din Romania a unui nou investitor puternic si a subliniat, in cadrul discutiilor, evolutiile pozitive si sustenabile pe care acest sector le-a inregistrat in ultimii ani.City Insurance este o companie ce detine o cota de piata de circa 9%, cu un portofoliu solid, mai ales in ceea ce priveste politele auto obligatorii si care se poate dovedi o investitie foarte buna pentru urmatorii ani.Consiliul ASF a decis in aprilie 2016 deschiderea procedurii de redresare financiara pe baza de plan impotriva City Insurance. Decizia ASF s-a bazat pe concluziile unei analize diagnostic de supraveghere si a unui raport de control inopinat care au scos in evidenta o serie de deficiente privind solvabilitatea si nivelul capitalului societatii.Potrivit planului de redresare financiara aprobat in data de 20 iulie 2016 de ASF, City Insurance, asigurator aflat in redresare financiara, ar fi trebuit sa-si majoreze capitalul social cu 30 miloane euro pana la 30 septembrie 2016 si sa recupereze imprumuturi acordate unor societati afiliate (City Invest), partenerilor (Unity Broker) sau altor terti, in valoare de 39 milioane euro. Aceste masuri si altele prezentate la acel moment de ASF ar fi putut conduce la redresarea financiara a societatii pana la sfarsitul anului 2016, a sustinut atunci autoritatea.