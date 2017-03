Falimentul Carpatica Asigurari a fost decis definitiv in instanta si Fondul de Garantare a Asiguratilor poate incepe platile despagubirilor: Sunt peste 16.300 de cereri de plata pana acum

"Fondul de garantare a asiguratilor(FGA) a luat act de ramanerea definitiva, prin neapelare, a hotararii nr.132/16.02.2017, privind deschiderea procedurii de faliment impotriva societatii Carpatica Asig S.A- in faliment. Sentinta a fost emisa de Tribunalul Sibiu Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal si publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 4791 din data de 09.03.2017. Potrivit legii, art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, sunt intrunite conditiile pentru ca FGA sa poata demara efectuarea platilor catre creditorii de asigurari ai Carpatica Asig S.A-in faliment care au dosare aprobate la plata de catre Comisia Speciala a Fondului", se arata in comunicatul transmis vineri de FGA.

La acel moment, procurorii au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a omului de afaceri Ilie Carabulea, care controleaza Carpatica Asigurari, a lui Mirzac Marian, fost membru ASF, si a lui Dan Radu Rusanu, fost presedinte ASF. De asemenea, s-a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate a altor noua persoane printre care Laura Chitoiu, sotia fostului Ministru de Finante, Daniel Chitoiu, Radu Mustatea, membru in Consiliul de Administratie al Carpatica Asigurari, Corneliu Moldoveanu, care in la acel moment era vicepresedinte ASF si a Inei Crudu, care era atunci director general al Carpatica Asigurari.

Fondul precizeaza ca 'in vederea incasarii indemnizatiilor/despagubirilor, orice persoana care pretinde un drept de creanta de asigurari impotriva asiguratorului in faliment poate formula o cerere motivata in acest sens, adresata Fondului in termen de 90 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului, respectiv pana la data de 08.06.2017 sau de la data nasterii dreptului de creanta, atunci cand acesta s-a nascut ulterior, potrivit legii, art 14. alin (1) din Legea nr 213/2015.De asemenea, conform legii, FGA mai poate primi cereri de deschidere a dosarelor de dauna pana la data 18.05.2017".Fondul mai subliniaza ca, "potrivit art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, FGA este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile sale catre creditorii de asigurari doar catre petentii care au depus cereri de plata si care au dosarele complete. Plata despagubirilor se va face in limita a 450.000 lei pentru fiecare creditor. Potentialii creditori de asigurari ai Carpatica Asig S.A. pot depune, atat electronic cat si fizic, la sediul FGA, cereri de plata (Anexa 6) sau cereri de deschidere dosare de dauna (Anexa 3). Formularele sunt disponibile si online la adresa: http://www.fgaromania.ro/formulare".Conducerea ASF a decis in data de 27 iulie 2016, retragerea autorizatiei de functionare pentru Carpatica Asigurari ca urmare a constatarii starii de insolventa a societatii, si promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment.Anuntul era previzibil, in conditiile in care Carpatica Asigurari, detinuta de omul de afaceri Ilie Carabulea, se afla in procedura de rezolutie, a incheiat anul 2015 cu o pierdere neta de peste 204,3 milioane lei, iar vanzarea companiei a esuat dupa ce ASF a respins dosarul sinigurului investitor interesat - consortiul IIC - pe motiv ca acesta nu ar fi avut capacitatea financiara certa de a sustine redresarea asiguratorului., pentru infractiuni de cumparare de influenta si dare de mita.