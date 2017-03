​Topul asiguratorilor cei mai reclamati la ASF in 2016: City Insurance a atras peste 3.300 de reclamatii, in crestere cu peste 70%, iar Asirom VIG a avut 1.813 reclamatii, in crestere cu 87,6%

Situatia reclamatiilor primite de ASF in 2016 aferente pietei asigurarilor-reasigurarilor

Cum a finalizat ASF petitiile primite

Topul asiguratorilor in functie de gradul de conformitate al produselor vandute raportate la drepturile si nevoile clientilor

ASF a primit anul trecut un numar total de, in scadere cu 2,96% fata de anul 2015. Anul trecut, au fost inregistratetransmise de catre asigurati/pagubiti, care intra in sfera de competenta a ASF, in scadere cu 1,38% fata de anul 2015.si un procent deAspectul cel mai des reclamat de catre petenti in 2016 a fost neplata/plata partiala a despagubirilor / valorilor de rascumparare solicitate de catre asigurati/pagubiti, in 7.345 cazuri, acestea reprezentand un procent de 80,22% din total. Printre alte aspecte sesizate s-au numarat si solicitari de recalculare a valorii despagubirilor, respectiv nerespectarea conditiilor contractuale / Normelor RCA.Potrivit ASF, ponderea petitiilor finalizate in favoarea petentilor datorita motivatiilor legitime ale solicitarilor, in total petitii solutionate, a fost de 70,05% (respectiv 6.414 petitii -), dintre acestea, 68,30% fiind finalizate prin plata.- Petitiile constatate ca neintemeiat formulate, in numar de 2.742 sau asupra carora ASF nu are capacitatea de interventie in aplicarea legislatiei actuale, au avut ca principale cauze, urmatoarele: concluziile investigatiilor proprii ale asiguratorilor si/sau ale expertizelor tehnice efectuate, care nu au confirmat dinamica accidentelor declarata de parti (domeniu in care ASF nu poate interveni in interpretare, fiind apanajul clarificarii doar la nivelul instantelor de judecata sau al Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar non-bancar); pretentii care excedeaza cadrul legal/contractual: repere neconstatate in procesele verbale de constatare a avariilor, reparatii efectuate in unitati neautorizate RAR, avarii preexistente.- Analiza petitiilor raportata la clasa de asigurare arata ca, pentru clasa asigurarilor generale, 6.361 petitii (71,03% din total de 8.956) au fost solutionate in favoarea petentilor: 5.500 petitii pe clasa asigurarilor obligatorii auto (76,09% din totalul de 7.228 inregistrat pe aceasta clasa); 709 petitii pe clasa asigurarilor facultative casco (58,89% din totalul clasei); 87 petitii pe clasa asigurarilor de incendii si alte daune la proprietati (27,97% din totalul clasa).- au fost analizate separat un numar de 1.327 solicitari de informatii, care au vizat, in principal: aspecte legate de legislatia aplicabila anumitor produse de asigurare, demersurile care trebuie intreprinse in vederea avizarii si deschiderii unor dosare de dauna, modalitatile de stabilire a valorilor de rascumparare in cazul asigurarilor de viata, etc;In unele situatii petentii au fost informati cu privire la modalitatile legale de solutionare a daunelor in speta, fiind indrumati sa se adreseze Fondului de Garantare a Asiguratilor (FGA), iar in alte situatii au fost solicitate puncte de vedere FGA;- un numar de 42 petitii au facut referire la obiectul de activitate al altor directii de specialitate din cadrul ASF, aceste solicitari fiind redirectionate catre directiile respective;- restul petitiilor (3.516) au fost clasate, in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 27/2002 si procedurile interne.Autoritatea prezinta in premiera in raportul reclamatiilor si un clasament al asiguratorilor in functie de gradul de conformitate al produselor vandute raportate la drepturile si nevoile clientilor. In realizarea acestui clasament, ASF a raportat numarul de petitii la alti indicatori precum: numarul de contracte sau numarul de daune avizate, astfel:- masoara variatia ponderii petitiilor in contractele in vigoare la sfarsitul perioadei de raportare pentru fiecare societate analizata, fata de nivelul aceluiasi indicator determinat la nivelul pietei. Indicatorul exprima gradul de conformitate a produselor unei societati cu drepturile si nevoile financiare ale consumatorilor de asigurari. Cu cat valorile acestui indicator sunt mai mici, cu atat gradul de conformitate este mai mare.- masoara variatia ponderii petitiilor unice in dosarele de dauna avizate intr-o anumita perioada, pentru fiecare societate analizata, fata de nivelul aceluiasi indicator determinat la nivelul pietei. Indicatorul exprima gradul de indeplinire a obligatiilor societatii in activitatea de instrumentare si lichidare a dosarelor de dauna. Cu cat valorile acestui indicator sunt mai mici, cu atat gradul de conformitate este mai mare.- masoara variatia ponderii petitiilor unice finalizate favorabil petentilor in daunele avizate intr-o anumita perioada, pentru fiecare societate analizata, fata de nivelul aceluiasi indicator determinat la nivelul pietei. Indicatorul exprima gradul de conformitate a solutiilor adoptate in dosarele de dauna cu prevederile legale/contractuale. Cu cat valorile acestui indicator sunt mai mici, cu atat gradul de conformitate este mai mare.Pe baza analizei acestor indicatori s-a realizat o clasificare a societatilor autorizate de catre ASF, in cadre de conformare bune, medii si reduse, in functie de plafoanele de 100%, respectiv 200%:- Valorile indicatorilor mai mici sau egale cu nivelul de referinta al pietei de 100% denota un grad bun al conformitatii produselor societatii in raport cu drepturile si nevoile financiare ale consumatorilor acestora;- Indicatorii cu valori intre 100% si 200% denota un grad mediu de conformitate a produselor societatii cu nevoile financiare ale consumatorilor sai;- Indicatorii cu valori peste 200% denota un grad scazut de conformitate a produselor.- Allianz-Tiriac SA, Groupama SA si Generali Romania SA se incadreaza in grad de conformitate bun, valorile indicatorilor Ip/c, Ip/d si Ipf/d fiind sub pragul de 50%;- Omniasig VIG SA se incadreaza in grad de conformitate bun pentru toti indicatorii calculati, valorile indicatorilor Ip/d si Ipf/d fiind sub pragul de 50%;- Uniqa Asigurari SA se incadreaza in gradul de conformitate bun pentru toti indicatorii calculati, valoarea indicatorului Ipf/d fiind sub pragul de 50%:- Carpatica Asig SA s-a incadrat in gradul de conformitate bun pentru indicatorul Ip/c;- Euroins SA se incadreaza in gradul de conformitate bun pentru indicatorul Ip/c;- Euroins SA inregistreaza valori ale indicatorului petitii/daune si petitii favorabile/daune cuprinse intre 100,00% si 200%;- Carpatica Asig SA a inregistrat valori ale indicatorului petitii/daune si petitii favorabile/daune peste 200%;- City Insurance SA si Asirom VIG SA inregistreaza, pentru toti cei trei indicatorii analizati, valori peste 200%.Valorile rezultate din analiza efectuata pe datele statistice existente la sfarsitul anului 2016 au confirmat deciziile luate de catre Consiliul ASF cu privire la societatile de asigurare Carpatica Asig si Forte Asigurari -Reasigurari, respectiv de retragere a autorizatiilor de functionare.