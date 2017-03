Afaceri in crestere pentru Allianz-Tiriac Asigurari in 2016: Ce venituri a avut din asigurarile auto si ce despagubiri a platit

"Ne-am consolidat statutul de lider al pietei de asigurari, am realizat pasi importanti in directia digitalizari si, in consecinta, in directia facilitarii accesului clientilor la produsele si serviciile companiei si am reusi sa scadem numarul reclamatiilor intemeiate, raspunzand cu promptitudine solicitarilor venite din partea clientilor nostri", a declarat Virgil Soncutean, CEO Allianz-Tiriac Asigurari.

Pe segmentul asigurarilor de viata: Allianz-Tiriac isi pastreaza locul 5 in piata

Conform datelor publicate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), Allianz-Tiriac detinea o cota de piata de 13,08% in 2016, fiind liderul pietei de asigurari atat la nivel agregat, cat si la nivelul segmentului asigurarilor generale.Potrviti datelor companiei, 'profitul operational consolidat din activitatea de asigurari a crescut, la finele anului trecut, cu 12 milioane lei, fata de 2015, reprezentand un procent de crestere de 15,8%'.Pe segmentul asigurarilor generale, valoarea primelor brute subscrise a fost de 1,1 miliarde lei, reprezentand o crestere de peste 17% comparativ cu anul precedent. Cresterea subscrierilor a fost, in continuare, sustinuta atat de segmentul asigurarilor auto, cat si de evolutia afacerilor non-auto.Asigurarile auto au generat venituri de 795,9 milioane lei, ponderea cea mai mare fiind realizata de asigurarile Casco cu 51% din totalul veniturilor auto. Politele RCA au inregistrat, pe parcursul anului trecut, o dinamica crescuta a vanzarilor, dinamica ce s-a mentinut pana la finele anului, generand o suplimentare a veniturilor fata de anul anterior de peste 48%.La finele anului trecut, valoarea despagubirilor platite in baza asigurarilor auto au totalizat circa 400 milioane lei, aproximativ 164 milioane lei fiind achitate tertilor pagubiti pentru daunele produse de catre detinatorii unei polite RCA la Allianz-Tiriac. In plus, la sfarsitul anului 2016, obligatiile de plata aferente segmentului auto, inregistrate sub forma de rezerve nete de daune avizate, se situau la peste 204 milioane lei.Subscrierile non auto au atins, la finele anului 2016, o valoare de 322,9 milioane lei, cu 13,5 procente mai mult fata de anul 2015. Dinamica pozitiva a acestei linii de business a fost sustinuta atat de segmentele de asigurari de retail, cat si de cele corporate.Cresteri s-au inregistrat si pe segmentul asigurarilor de sanatate, unde volumul de afaceri a crescut cu peste 43%. Anul trecut, Allianz-Tiriac a platit clinicilor partenere si nepartenere peste 23 milioane de lei, in contul serviciilor prestate de acestea clientilor beneficiari ai politelor de asigurari de sanatate de la Allianz-Tiriac.Subscrierile din asigurarile de bunuri si proprietati au urcat pana la 181,2 milioane de lei, evidentiind o crestere de 5,7 procente.Potrivit raportului ASF, in 2016, Allianz-Tiriac a ramas in topul primelor 5 companii de asigurari pe segmentul asigurarilor de viata, cu o cota de piata de 6,48%, reprezentand o crestere de 0,92 pp fata de anul 2015.Vanzarile de polite de asigurari de viata au inregistrat o crestere de aproape 8 procente, in urcare de pana la 117,6 milioane lei, cu 8,4 milioane mai mult fata de anul 2015.In 2016, asigurarile de tip unit linked au inregistrat o crestere la nivel de prime brute subscrise de aproximativ 53 milioane lei, cu aproape 5% mai mult fata de anul anterior.In ceea ce priveste produsele traditionale, s-a remarcat o crestere de circa 10 procente, pana la valoarea de 64,7 milioane lei.In ceea ce priveste comportamentul clientilor cu asigurari de viata, asiguratorul a precizat ca volumul rascumpararilor platite a scazut cu aproximativ 24%, iar valoarea despagubirilor achitate a crescut cu circa 18% fata de anul anterior.